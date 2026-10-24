MinHacienda respaldó señalamientos de José Manuel Restrepo en entrevista con SEMANA: “Nuestro trabajo ha sido desactivarla”

El panorama económico del país vuelve a estar en el centro del debate político, luego de las contundentes declaraciones del actual vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo.

“Dejaron al país jodido”: José Manuel Restrepo advierte que el gobierno Petro dejó una grave bomba fiscal y revela las soluciones

En entrevista con SEMANA, el exministro aseguró que la situación financiera del país es crítica, calificando la herencia económica del gobierno de Gustavo Petro como una “bomba de tiempo” fiscal que requiere medidas urgentes para evitar un colapso mayor.

La advertencia de Restrepo encontró eco en el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, quien respaldó los señalamientos a través de sus redes sociales, enfatizando que el panorama mantiene al país en una posición sumamente vulnerable.

Según Gómez, el principal esfuerzo de los equipos técnicos y políticos de su sector se concentra ahora en desactivar este riesgo financiero para salvaguardar la estabilidad nacional, proteger los puestos de trabajo y frenar el aumento de los índices de pobreza.

“Lo que recibimos en materia económica del gobierno Petro es una bomba de tiempo y nuestro trabajo ha sido desactivarla para salvar el país, para que no se pierdan empleos, no suba la pobreza, no se destruya la empresa privada y podamos volver a crecer”, dijo Gómez Martínez.

El núcleo de la controversia gira en torno al manejo de las finanzas públicas, el déficit fiscal y la confianza inversionista. Los críticos del ejecutivo actual argumentan que las políticas implementadas han debilitado la certidumbre jurídica, frenando la expansión de la empresa privada y estancando el crecimiento económico del país.

Desde esta perspectiva, las soluciones planteadas por Restrepo buscan reorientar la política fiscal, priorizar la reactivación del tejido empresarial y devolver la estabilidad a los mercados.

Durante la entrevista, Restrepo fue enfático en que los colombianos deben conocer la verdad de lo que encontró la nueva administración frente al manejo de los recursos por parte del gobierno anterior.

Vicepresidente José Manuel Restrepo reacciona a la portada de SEMANA: “Encontramos un Estado que malgastaba el dinero”

“Encontramos un país sobreendeudado. Las cifras son contundentes. Entre 2022 y 2026, la deuda aumentó en más de 50 %, de 800 billones de pesos a más de 1.200 billones”, señaló Restrepo a SEMANA.

“Los gastos del gobierno anterior crecieron comparativamente contra 2022 en más de 40 %. Y encontramos un país que, por ese desorden fiscal, enfrenta hoy inflación creciente y una tasa de cambio que no refleja su realidad. Por eso hemos empezado a trabajar, a rescatar este país, a evitar la bomba de tiempo que dejó el gobierno anterior, que detonará de no hacer nada en marzo de 2027″, indicó el vicepresidente.

Vea la entrevista completa con el vicepresidente José Manuel Restrepo: