Vicepresidente José Manuel Restrepo reacciona a la portada de SEMANA: “Encontramos un Estado que malgastaba el dinero”

El vicepresidente José Manuel Restrepo reaccionó a la portada de la revista SEMANA y aprovechó el espacio para defender la estrategia económica del Gobierno de Abelardo De La Espriella, con un mensaje centrado en el estado de las finanzas públicas y las medidas que, según afirmó, se pondrán en marcha para enfrentar la situación fiscal del país.

“Dejaron al país jodido”: José Manuel Restrepo advierte que el Gobierno Petro dejó una grave bomba fiscal y revela las soluciones

“Colombia necesita conocer la verdad: dejaron al país jodido”, escribió Restrepo en su cuenta de X, en la que agradeció a SEMANA por la conversación publicada y expuso las líneas de acción que seguirá la administración para atender los problemas económicos.

Colombia necesita conocer la verdad: dejaron al país jodido. Encontramos un Estado que malgastaba el dinero de los colombianos, sin disciplina ni ética, y una bomba fiscal de tiempo. Una bomba no se esconde ni se ignora: se desactiva. Con el liderazgo del presidente @ABDELAESPRIELLA, lo haremos con dos herramientas: orden y crecimiento. Orden es poner la casa en regla. Hoy tenemos un presupuesto sin tapujos ni mentiras, que muestra la realidad de las finanzas públicas, y hemos iniciado un recorte histórico del gasto público. Vamos más allá: modernizamos el Estado con tecnología para que cueste menos y sirva mejor. Crecer es abrirle camino al país. Estamos eliminando trabas y trámites, contamos con un banco de 133 proyectos para atraer inversión y reactivamos los motores del desarrollo: talento, energía, inversión y financiamiento. Orden y crecimiento: así desactivamos la bomba fiscal y abrimos camino a la Patria Milagro. Porque ante la crisis no nos arrugamos. Damos la cara y actuamos. 🇨🇴 Gracias a @RevistaSemana por esta conversación franca. #LaPatriaMilagro — José Manuel Restrepo Abondano (@jrestrp) October 24, 2026

El funcionario aseguró que el Gobierno encontró un Estado que, en su opinión, malgastaba los recursos de los colombianos y carecía de suficiente disciplina y ética en el manejo de las finanzas públicas. Además, advirtió sobre lo que calificó como una “bomba fiscal de tiempo”, frente a la cual, sostuvo, es necesario actuar.

¿Qué dijo el vicepresidente?

Restrepo explicó que la respuesta del Ejecutivo estará sustentada en dos pilares: el orden y el crecimiento. Sobre el primero, señaló que la administración busca transparentar las cuentas públicas y avanzar en un recorte del gasto estatal.

También indicó que se trabaja en la modernización del Estado mediante el uso de tecnología, con el objetivo de reducir costos y mejorar su funcionamiento.

El vicepresidente José Manuel Restrepo calificó el estado de las finanzas públicas heredado como el peor en la historia del país, advirtiendo un incremento de la deuda pública superior al 50 por ciento entre 2022 y 2026. Foto: Portada edición 2309

En materia de crecimiento económico, el vicepresidente aseguró que el Gobierno pretende eliminar barreras burocráticas y facilitar las inversiones. Según su publicación, la administración cuenta con un banco de 133 proyectos para atraer capital y reactivar sectores relacionados con el talento humano, la energía, la inversión y el financiamiento.

José Manuel Restrepo, vicepresidente de Colombia, anunció que en 2027 eliminarán cerca de $70 billones en “derroche” de gasto

“Orden y crecimiento: así desactivamos la bomba fiscal y abrimos camino a la Patria Milagro”, manifestó Restrepo, al defender la hoja de ruta económica del Ejecutivo.

La reacción del vicepresidente estuvo acompañada de un agradecimiento a la revista por el espacio de conversación, que utilizó para exponer el diagnóstico del Gobierno sobre las finanzas públicas y sus prioridades económicas.