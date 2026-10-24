Vicepresidente José Manuel Restrepo reacciona a la portada de SEMANA: “Encontramos un Estado que malgastaba el dinero”

El vicepresidente José Manuel Restrepo reaccionó a la portada de la revista SEMANA y aprovechó el espacio para defender la estrategia económica del Gobierno de Abelardo De La Espriella, con un mensaje centrado en el estado de las finanzas públicas y las medidas que, según afirmó, se pondrán en marcha para enfrentar la situación fiscal del país.
“Colombia necesita conocer la verdad: dejaron al país jodido”, escribió Restrepo en su cuenta de X, en la que agradeció a SEMANA por la conversación publicada y expuso las líneas de acción que seguirá la administración para atender los problemas económicos.
Colombia necesita conocer la verdad: dejaron al país jodido. Encontramos un Estado que malgastaba el dinero de los colombianos, sin disciplina ni ética, y una bomba fiscal de tiempo. Una bomba no se esconde ni se ignora: se desactiva. Con el liderazgo del presidente @ABDELAESPRIELLA, lo haremos con dos herramientas: orden y crecimiento. Orden es poner la casa en regla. Hoy tenemos un presupuesto sin tapujos ni mentiras, que muestra la realidad de las finanzas públicas, y hemos iniciado un recorte histórico del gasto público. Vamos más allá: modernizamos el Estado con tecnología para que cueste menos y sirva mejor. Crecer es abrirle camino al país. Estamos eliminando trabas y trámites, contamos con un banco de 133 proyectos para atraer inversión y reactivamos los motores del desarrollo: talento, energía, inversión y financiamiento. Orden y crecimiento: así desactivamos la bomba fiscal y abrimos camino a la Patria Milagro. Porque ante la crisis no nos arrugamos. Damos la cara y actuamos. 🇨🇴 Gracias a @RevistaSemana por esta conversación franca. #LaPatriaMilagro— José Manuel Restrepo Abondano (@jrestrp) October 24, 2026
El funcionario aseguró que el Gobierno encontró un Estado que, en su opinión, malgastaba los recursos de los colombianos y carecía de suficiente disciplina y ética en el manejo de las finanzas públicas. Además, advirtió sobre lo que calificó como una “bomba fiscal de tiempo”, frente a la cual, sostuvo, es necesario actuar.
¿Qué dijo el vicepresidente?
Restrepo explicó que la respuesta del Ejecutivo estará sustentada en dos pilares: el orden y el crecimiento. Sobre el primero, señaló que la administración busca transparentar las cuentas públicas y avanzar en un recorte del gasto estatal.
También indicó que se trabaja en la modernización del Estado mediante el uso de tecnología, con el objetivo de reducir costos y mejorar su funcionamiento.
En materia de crecimiento económico, el vicepresidente aseguró que el Gobierno pretende eliminar barreras burocráticas y facilitar las inversiones. Según su publicación, la administración cuenta con un banco de 133 proyectos para atraer capital y reactivar sectores relacionados con el talento humano, la energía, la inversión y el financiamiento.
“Orden y crecimiento: así desactivamos la bomba fiscal y abrimos camino a la Patria Milagro”, manifestó Restrepo, al defender la hoja de ruta económica del Ejecutivo.
La reacción del vicepresidente estuvo acompañada de un agradecimiento a la revista por el espacio de conversación, que utilizó para exponer el diagnóstico del Gobierno sobre las finanzas públicas y sus prioridades económicas.