Semana clave para Gustavo Petro, expresidentes, fiscales y magistrados: Comisión de Acusación designará ponentes a 2.400 investigaciones

Tres meses después de posesionado el nuevo Congreso, la Comisión de Acusación de la Cámara, que investiga a expresidentes, fiscales, magistrados, entre otros aforados, arrancará con fuerza esta semana.

El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella ya giró los recursos para la financiación de la Comisión, y su presidente, Carlos Cuenca, representante de Cambio Radical, empezará a repartir el miércoles las 2.400 investigaciones entre los 19 parlamentarios. Ese día se conocerá quiénes serán los investigadores de varios de los temas más escandalosos de los últimos años, entre ellos los 300 procesos contra Gustavo Petro.

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El más reciente contra el exmandatario, por ejemplo, tampoco tiene ponente. Se trata de las demandas que llegaron a la Comisión por parte de Salvación Nacional y Cambio Radical por el pacto de Valledupar. En este, Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre, le reconoció a SEMANA que el expresidente Petro le ordenó pedirles a los exjefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que declararan contra Abelardo De La Espriella, Álvaro Uribe y Germán Vargas Lleras en octubre de 2025, en plenas campañas. Lo más posible es que Cuenca unifique las demandas, pero se desconoce a quién escogerá de ponente.

El expresidente Petro enfrentará una semana crucial para su futuro judicial. Foto: Anadolu via AFP

Cuenca, por obvias razones, no le entregará ese trofeo al Pacto Histórico, que tiene en la Comisión a los congresistas Heráclito Landínez, David Alejandro Toro, María del Mar Pizarro y Jorge Hernán Bastidas. Podría optar por Daniel Briceño o Jonathan Pineda, del Centro Democrático, pero seguramente los recusarán porque Uribe es una de las víctimas del pacto de Valledupar, según Angie Rodríguez. Cuenca podría autodeclararse investigador, pero forma parte de Cambio Radical, el partido de Germán Vargas Lleras, y también tendría que responder una eventual recusación.

Jorge Rodríguez Tovar, quien tiene una de las curules de las víctimas, podría ser otro de los opcionados, pero es hijo de Jorge 40, uno de los excomandantes de las AUC a quien Angie Rodríguez y Víctor de Currea-Lugo le pidieron que declarara contra De La Espriella, Uribe y Vargas Lleras. Cuenca podría inclinarse por los representantes del Partido Conservador (Juan Loreto Gómez y José Luis Duarte), La U (Diana Carolina Riveros) o el Liberal (Kellyn González –aunque ella ayudó a Petro en la pasada legislatura– o Mario José Carvajal).

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En últimas podría designar a uno de los anteriormente mencionados porque, según varios juristas consultados por SEMANA, las recusaciones son taxativas y se limitan al hecho, es decir, al representante investigador. En otras palabras, el solo hecho de que los parlamentarios e investigadores no hayan sido mencionados en el pacto de Valledupar es una causal para no aceptar las posibles recusaciones que lleguen. Si así fuera, los exrepresentantes Gloria Arizabaleta y Alirio Uribe, del Pacto Histórico, no hubieran podido formar parte del triunvirato que investigó a Petro por presunta financiación irregular de su campaña a la presidencia de 2022.

Gustavo Petro, expresidente de Colombi. Foto: Juan Cano - Presidencia de Colombia

SEMANA conoció que los opositores al petrismo no tienen sus ojos puestos en investigar las demandas por el pacto de Valledupar porque, más allá del testimonio de Angie Rodríguez y Salvatore Mancuso, exjefe de las AUC, no hay otras pruebas para decidir contra el exmandatario con celeridad.

Donde sí hay gran expectativa es en la investigación disciplinaria contra Petro, pues reveló la historia clínica del niño Kevin Acosta, de 7 años, quien falleció tras padecer hemofilia porque la Nueva EPS no le entregó los medicamentos para contener las hemorragias. Petro divulgó la historia clínica para sostener su tesis de que la víctima había fallecido tras una caída en una bicicleta, y la comunidad médica y científica le cayó encima.

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El otro tema espinoso es quién quedará al frente de la investigación contra Petro por la financiación irregular de la campaña. Gloria Arizabaleta, Alirio Uribe y Wilmer Carrillo dejaron lista la investigación y la bomba caerá en manos de los nuevos investigadores. En otras palabras, esta semana se define la suerte del expresidente.