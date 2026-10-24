Adelina Covo reconoce que Gustavo Petro la decepcionó y dice que la comunicación de De La Espriella impediría que la izquierda “vuelva al poder”

SEMANA: Es cercana a Gustavo Petro. ¿Volvió a hablar con él?

A.C.: Después de que se posesionó, lo único que tengo con él es un chat. Un día nos saludamos en el Claustro de la Merced, en Cartagena. De vez en cuando chateábamos. Hoy, no tengo ninguna clase de relación con Petro.

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SEMANA: ¿Qué pasó?

A.C.: Eso se lo tienen que preguntar a él, no a mí.

SEMANA: Han pasado casi tres meses desde que Gustavo Petro dejó el poder. ¿Cuál es el balance de su gobierno?

A.C.: Estoy preocupada por las denuncias posteriores. Al extremo de que estoy rogándole a Dios que a Abelardo le vaya bien. Escuché a Mauricio Cárdenas en un pódcast con Mauricio Reina, y sus declaraciones fueron contundentes. El hueco fiscal está peor de lo que yo creía. En ese momento dijeron que no había para pagar, entre otras cosas, ni la prima de Navidad de los pensionados. Pero hoy, he escuchado que el problema de caja es mucho más grave que lo dicho por Mauricio. También deseo que al presidente le vaya bien en la seguridad; lo veo muy interesado en el asunto. Aunque vi unos videos de Abelardo hablándoles muy duro a unos delincuentes capturados, no me pareció porque soy algo tradicional, pero con ese par de escenas está ganando muchos votos en la costa Caribe, por el lenguaje que utiliza y por la cantidad de cosas que les dice a los bandidos. Lo tercero, que tal vez es lo primero, sin haber llegado a la educación ni a lo social, es la energía. Tenemos que rezar para que al presidente le vaya bien. Yo deseo que le vaya muy bien.

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SEMANA: ¿Petro le hizo daño a la izquierda?

A.C.: Con todos los escándalos que han salido y esa cantidad de peladitas (mujeres jóvenes) a su alrededor, es un asunto muy difícil; nadie puede pedir que tengamos a un santo de presidente, pero hay un mínimo de dignidad y una imagen que cualquier jefe de Estado debe mantener. Es más, todos los altos funcionarios tienen la obligación de dar ejemplo. Es obvio que todos los que están denunciando tienen que aportar pruebas, pero eso de rodearse de tantas mujeres tan jóvenes y, según dicen, hasta mandonas, es muy complejo. Juliana Guerrero es la única que conozco. La llamé cuando se dijo que la habían designado viceministra de Juventud porque yo fui la primera en ese cargo. Cuando hablamos, me pidió que le ayudara, y le dije: “Juliana, no te conviene ese escándalo y, si no tienes los requisitos, salte de eso”. Ella me respondió: “Yo no soy la que quiero, doctora, es el presidente el que quiere”. Yo le dije: “Mijita, es que el presidente no es tu papá. Te vas a tirar tu vida hacia adelante, salte de eso”. Y mire.

Entrevista con Adelina Covo. Foto: Brían Rosado - SEMANA

SEMANA: ¿Intuía que Juliana Guerrero no cumplía requisitos?

A.C.: Eso era lo que decían los medios y no creo que vayan a decir mentiras. Petro le ha hecho un daño enorme al proyecto político. Enfrentando eso al manejo de la comunicación que está haciendo Abelardo, no veo a la izquierda volviendo al poder, al menos dentro de cuatro años. De ese tamaño es el daño. Porque lo primero que tiene que hacer un presidente es cuidar su entorno y en especial a su familia, que se tiene que mantener alejada, tal cual lo dije hace años en mi libro Manual del buen alcalde, cuyo prólogo, por cierto, es de Alfonso López Michelsen. Hago mucho énfasis en que el gobernante tiene que saber controlar su entorno y, en especial, a su familia.

SEMANA: Pero usted respaldó al proyecto político de Gustavo Petro.

A.C.: Sí, es cierto. Aunque no tengo votos, coordiné, con una gran estrechez, la campaña en Bolívar. En segunda vuelta coordinamos medio millón de votos y no me dieron ni las gracias. No fue solo a mí, lo mismo le pasó a mucha gente: profesionales excelentes, preparados, a quienes no tuvieron en cuenta…

SEMANA: ¿Siente que Petro fue desagradecido con usted?

A.C.: Lo fue con muchísima gente.

SEMANA: Pero es de las petroentusadas.

A.C.: No, porque ya no soy política, soy historiadora, escritora y “profesora”; antes era una HDP, hoy soy “la profe”. Lo único que me hubiera gustado en el Gobierno habría sido manejar la recuperación del Tesoro Quimbaya, lo que, en su momento, hablé con juristas expertos. Me encantaría recuperarlo para Colombia. Se lo propuse a Petro y me respondió que eso ya lo tenía resuelto.

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SEMANA: Pero cualquiera diría que le dio cargo a su yerno, el entonces ministro del Interior, Armando Benedetti.

A.C.: Hoy no tengo ninguna clase de relación con Benedetti y no me interesa. Antes hablaba con él, pero actualmente ni siquiera eso. Cuando le hice la propuesta a Petro, Benedetti era embajador en Venezuela. Petro sí me ofreció adelantar el proyecto del Hospital San Juan de Dios, en Bogotá, y me dijo que había 600.000 millones de pesos para eso, pero no me gustó porque hoy solo me dedico a la historia y a la cultura. No necesito ingresos adicionales, tengo una buena pensión. Solo me interesa trabajar en el legado que estoy dejando a la juventud. Además, aceptar era ponerme a pelear con Carlos Fernando Galán, el alcalde de Bogotá, porque tienen dos visiones distintas del mismo proyecto. Tuve una relación muy especial con Luis Carlos Galán.

Adelina Covo. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

SEMANA: ¿Cómo ve el gobierno de Abelardo De La Espriella?

A.C.: Hay muy buenos nombramientos. La ministra de Minas, María Nohemí Arboleda, tiene amplia trayectoria en el sector. La ministra de Salud, Ana María Vesga, es técnica y también tiene amplia experiencia. No conozco a ninguna de las dos. Soy amiga de Rodrigo Lara y mucho más de Alejandro Ordóñez. Indalecio Dangond es un amigo entrañable y conocedor del sector. Me gustó mucho el nombramiento de Viviane Morales; lástima que haya tenido que renunciar. Hay gente muy buena. Fíjese, había ministros de Petro que ni contestaban un chat y hace poco le escribí a la ministra de Cultura, Paola Holguín; a pesar de que no la conozco, me respondió en menos de dos horas. Son personas que al menos responden; ya eso es algo.

SEMANA: ¿Le gusta como está comunicando Abelardo De La Espriella?

A.C.: Como comunicadora, me gusta mucho. No estoy de acuerdo con algunas cosas. Ejemplo: la caminata entre las bolsas de los delincuentes muertos. Es obvio que no me gusta todo lo que hace. Tampoco me gusta ver a un presidente insultando a un delincuente como lo vi en un video, pero eso a la gente del Caribe, donde perdió las elecciones, les encanta; lo ven como a un gobernante que los está defendiendo del hampa; y él está en lo que está. En cambio, cada día salen más escándalos del gobierno de Gustavo Petro.

SEMANA: Dice que no ve a la izquierda volviendo al poder en cuatro años.

A.C.: Hoy, no veo ni la más remota posibilidad. Tendrían que hacer una campaña extraordinaria desde hoy y que a Abelardo le fuera mal. Pero la política es la única guerra donde los muertos resucitan y Petro muerto no está.

SEMANA: ¿Qué opina de las denuncias que Eva Ferrer presentó contra Verónica Alcocer ante Vicky Dávila, presidenta de SEMANA?

A.C.: Eva es una mujer seria y excelente profesional. Somos amigas; cuando ella va a Cartagena, me visita. Pero tiene que presentar las pruebas. A Verónica y al resto, controvertirlas.

Entrevista con Adelina Covo. Foto: Brían Rosado - SEMANA

SEMANA: Conoce a Verónica Alcocer y a Eva Ferrer. ¿A quién le cree?

A.C.: Conozco más a Eva. A Verónica la he visto pocas veces. En la campaña, estuvo un día en mi casa, se puso un vestido de baño, se tiró a la piscina y pretendía que me bañara con ella delante de todo el mundo. No me nació hacerlo y nunca hago lo que no me nace.

SEMANA: ¿Eva le habló a usted de este tema escandaloso?

A.C.: Me dijo que había organizado la posesión del presidente, que le había tocado poner plata y que le habían quedado debiendo 600 millones de pesos. Yo le dije que tenía que cobrarlos con intereses y eso fue hace cuatro años. Sobre las denuncias, nunca me dijo nada.

SEMANA: ¿Cómo le parecieron los escándalos de las mujeres que rodearon a Petro?

A.C.: ¿Sabe qué fue lo que más me preocupó? Que Petro haya dicho que no crio a Nicolás (Petro), sentí que lo dejaba solo, pero a las peladas jóvenes sí las defendió, mientras la opinión pública no solo no confiaba en ellas, sino que sonreía con sorna. Eso debió ser muy doloroso para Nicolás, a quien quiero entrañablemente (se le raja la voz mientras lo dice). Comenzando el gobierno, llamé a Petro para decirle que me parecía que Nicolás estaba mal. En enero de 2023 lo invité a una comida que ofrecí al entonces ministro Alfonso Prada en mi casa en Cartagena. Llegó y, como no le permitieron parquear el carro en la acera en la Ciudad Vieja, se fue. Nicolás se molestó. Intuí que tenía el poder un poquito subido a la cabeza. Puse las quejas a Petro y, como no me respondió, compré un tiquete y vine a Bogotá para recomendarle que lo sacara del país para evitarle problemas, pero ni siquiera me recibió, o tal vez Laura no le dijo; lo hice porque a Nicolás le tengo un afecto especial y me parecía que eso estaba mal. Por cierto, Laura Sarabia me hizo esperar cuatro horas.

SEMANA: Se conmueve, pero Nicolás Petro actuó mal.

A.C.: Actuó mal, pero es posible que necesitara la orientación de su papá en ese momento.

SEMANA: Petro, en la campaña presidencial, recibió dinero de Santander Lopesierra y del hijo del Turco Hilsaca, entre otros, según Day Vásquez, exesposa de Nicolás.

A.C.: En eso no me voy a meter; ya Day, a quien también aprecio mucho, dijo suficiente. Pero a Nicolás le faltó el cobijo de su papá; eso no me gustó. El día que Petro dijo que no lo había criado, le escribí. Le dije: “Presidente, ¿cómo dijiste eso?” y él me contestó: “Ay, es que este tipo de cosas no las sé manejar”.

SEMANA: Si Petro ve esta entrevista, se preocupará porque Adelina pasó de la izquierda a la centroderecha.

A.C.: Me parece que a él no le gusta porque siempre le dije que soy del establecimiento, aun cuando la gente no lo crea. No soy rica ni tengo empresa, pero siempre he sido directora de gremios, fundaciones y vengo de una familia tradicional de Cartagena. Siempre he sido liberal social, como López Pumarejo, Gaitán, López Michelsen y Samper.

SEMANA: ¿Cómo va con su libro Mi Hermano San Francisco de Asís

A.C.: Hablar de esto me gusta más. Llevo diez años planeando este libro, desde 2016 cuando estuve en Asís por primera vez. Pero, mi relación con Francisco viene de mucho más atrás. Era muy niña, cuando Yeye, la señora que me cuidaba, que fue una mujer muy especial en mi vida. Ella escuchaba radionovelas y una de ellas fue sobre Francisco de Asís que se llamaba: “Francisco, la historia de un hombre libre y alegre”. Desde entonces, tengo una relación muy especial con él. Regresé en 2018 y estuve dos meses y medio visitando todos los lugares franciscanos en La Umbría, La Toscana, el Valle Santo de Rieti, el Lazio. Estuve viviendo una verdadera experiencia franciscana. Todo San Francisco está en este libro, es muy corto, escrito para personas que no leen. Y además, le di la gran importancia que tuvo Clara de Asís en la vida de Francisco.

SEMANA: Tiene una cuenta de youtube sobre historia. ¿Cuántos seguidores tiene?

A.C.: En Youtube tenemos más de 180.000 suscriptores y en todas las redes sociales casi que llegamos a los 800.000. Y además, el año anterior, hicimos: “La América de Bolívar”, una serie documental de 10 capítulos de media hora cada uno, basada en el ideal continental del Libertador. Y este año, estamos haciendo otra llamada “Mujeres de Fuego”, destacando la vida de 12 mujeres muy importantes para la historia de Colombia, casi ninguna, conocida nacionalmente. Y para el año entrante, vamos a hacer otra sobre el río Magdalena.

SEMANA: Es historiadora, ¿cómo pasará a la historia Gustavo Petro?

A.C.: Como el primer presidente de izquierda, pero una gran decepción.

SEMANA: Y Álvaro Uribe…

A.C.: Lo eligieron en 2002 para que recuperara la seguridad de Colombia. Y eso fue lo que hizo.