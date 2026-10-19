Retiran esquema de seguridad a Armando Benedetti y a su familia

La Unidad Nacional de Protección (UNP) tomó la decisión este lunes, 19 de octubre, de retirarle el esquema de seguridad a Armando Benedetti, exministro del Interior de Gustavo Petro, y a su familia.

Así lo informó el exfuncionario por medio de una publicación en su cuenta de X: “Sin que se hayan resuelto los recursos de ley y sin hacer un nuevo estudio de riesgo, se acaba de hacer efectivo el retiro del esquema de protección mío y de mi familia”.

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Benedetti agregó que la determinación se tomó pese a que, hace unas semanas, se había ratificado el riesgo que corre: “Hace dos meses fue calificado como extraordinario”, escribió en la misma red social.

El exministro planteó que esta orden se emitió luego de la confrontación que tuvo con el presidente Abelardo De La Espriella en X: “Después de mi respuesta de hoy al presidente, ¿será casualidad?“.

Armando Benedetti, exministro del Interior. Foto: Ministerio del Interior

Benedetti, quien además está incluido en la lista Clinton, manifestó: “No en vano dije hace unos minutos que lo hago responsable de cualquier cosa que suceda a mí o a mi familia”.

La controversia que el exfuncionario de Petro tiene con el jefe de Estado tiene relación con las más recientes revelaciones sobre el supuesto pedido que se le hizo a los exparamilitares sentados en la mesa de paz, un espacio de diálogo liderado por él y Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia.

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Al parecer, en ese espacio, se les pidió a los exparas que declararan contra De La Espriella, Álvaro Uribe y Germán Vargas Lleras en plena época electoral, según los testimonios conocidos por SEMANA.

De La Espriella no ocultó su molestia y declaró: “Esto es lo menos grave de todas las ilegalidades que ha cometido Benedetti. Él cree que, porque está callado, pasará de agache. Ni perdón ni olvido para ese criminal que tanto daño le ha hecho a la patria. En la patria milagro, la justicia le dará a Benedetti lo que se merece”.

Benedetti lo refutó: “Estas no pueden ser las palabras de un presidente de la República hacia ningún ciudadano. El presidente de todos los colombianos, a pesar de ser penalista, desconoce que solo la administración de justicia puede juzgarnos”.

El exministro del Interior concluyó: “Este es un perfilamiento de graves dimensiones y desde hoy lo hago responsable de cualquier cosa que me suceda a mí o a mi familia. Presidente, si estoy callado es porque estoy descansando pero si me quiere oír, hablo”.