La diligencia de entrevista de Luis Carlos Reyes en la Fiscalía General tiene un objetivo preciso: conseguir que el exministro de Comercio, Industria y Turismo, y exdirector de la Dian, ratifique lo que dijo en la Corte Suprema de Justicia con relación a unas reuniones con el exministro del Interior, Armando Benedetti, y su suegra, Adelina Covo.

Luis Carlos Reyes llegó a la Fiscalía para ratificar las denuncias contra el exministro Armando Benedetti y su suegra por presunto tráfico de influencias. https://t.co/f0wz5K9jDc https://t.co/RmkfCFvih5 — Revista Semana (@RevistaSemana) October 15, 2026

La Fiscalía General advirtió que la diligencia de entrevista de Reyes resulta fundamental para confirmar y ampliar las declaraciones que el exfuncionario entregó ante la Corte Suprema de Justicia, y que advierten sobre presuntos hechos de corrupción y tráfico de influencias.

La diligencia se fijó para este jueves, 15 de octubre, de manera presencial por solicitud del propio exministro.

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Se trata de una entrevista para ampliar los detalles de su declaración anterior y, de esta manera, avanzar en los procesos que se llevan a cabo en la Fiscalía General por un entramado de corrupción.

La entrevista la realizará ante una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia en razón del fuero que le asiste a los procesados.

Luis Carlos Reyes aseguró que Adelina Covo le pidió cargos cuando él era director de la Dian. Foto: Fotos archivo Semana

Los detalles de su declaración los entregó el propio exministro antes de ingresar al despacho de la fiscal que lo requiere, con la plena convicción de revelar y ampliar todo lo que la administración de justicia requiere.

El exministro en repetidas oportunidades ha señalado que tiene varios eventos que contar a la justicia. Lo ha dicho ante la Corte Suprema de Justicia, en medios de comunicación y, hasta el momento, muy poco de sus declaraciones se ha usado en los procesos que se deberían avanzar tras la gravedad de las circunstancias y los hechos revelados.

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“Esta es una serie de investigaciones sobre presunto tráfico de influencias para colocar fichas del contrabando en la Dian”, explicó el exministro en su ingreso al búnker de la Fiscalía General.

Reyes explicó que el exministro Armando Benedetti y su suegra, Adelina Covo, tenían un gran interés en “poner directores de aduana en Cartagena y Barranquilla”.

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Igualmente, señaló que presentará ante la fiscal delegada las pruebas y evidencias que sustentan lo que ha venido diciendo estos años contra estas personas.

“No es secreto que he venido denunciando el tráfico de influencias en la Dian. La primera vez que vine a hablar de estas presiones por parte de personas como Armando Benedetti fue con la fiscal general de la nación y me da mucho gusto que se le dé el impulso que requiere”, precisó.

El pasado 23 de septiembre, la Corte Suprema de Justicia compulsó copias ante la Fiscalía General para que se investigue a Armando Benedetti por este presunto tráfico de influencias en la Dian.