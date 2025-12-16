El ministro del Interior, Armando Benedetti, reveló explosivo audio contra Luis Carlos Reyes: “Es parte de una estructura criminal”

El ministro del Interior, Armando Benedetti, cumplió lo que prometió hace una semana: destapar una prueba contra el exministro de Industria y Comercio, Luis Carlos Reyes, quien salió del Gobierno de Gustavo Petro, señalando a varios de sus excompañeros, entre ellos Benedetti, de pedirles cuotas burocráticas para aduanas en varias regiones del país donde se mueve el contrabando.

Reyes publicó un chat en redes sociales donde se lee cómo Armando Benedetti recomendó unas hojas de vida.

Mientras tanto, el jefe de la política divulgó un audio del 31 de agosto de 2023 donde estarían conversando Camilo Gómez, el agente encubierto Álvaro Galvis y Diego Marín, conocido como Papá Pitufo. El tema: la supuesta relación de Luis Carlos Reyes con contrabandistas de alias Papaya.

Luis Carlos Reyes muestra chat con Armando Benedetti, ministro del interior. | Foto: Montaje:SEMANA

Papaya —según Gustavo Petro— hace parte de la estructura de contrabando que manejó durante años en Colombia Papá Pitufo.

En el audio que conoció SEMANA se escucha a los tres hombres. En uno de ellos se oye: “Él recibe plata, él recibe billete como un hijueputa, él recibe, ya lo saben de quién, todo, él recibe de Los Paisas, él recibe plata de ese lado”.

Y hablan de “Orejas”, quien sería el exministro Luis Carlos Reyes, según Armando Benedetti.

En la grabación, otro hombre habla de Papaya. “Él recibe plata de Papaya, de toda esa gente, créalo”.

Otro hombre pregunta: “¿Saben por dónde?” “¿Por medio de quién?”. Y otro responde: “Alexandra Rizo. Ella fue la que lo metió en el medio”.

El 12 de diciembre de 2025, el propio Gustavo Petro escribió en X la relación entre su exministro Luis Carlos Reyes y Rizo.

“El exministro Reyes debe explicar por qué introdujo a la Dian a Alexandra Rizo y por qué razón lo saqué de la Dian. La investigación adelantada por mi gobierno sobre una Dian paralela que utiliza el software de la entidad para evadir impuestos y realizar contrabando técnico con sellos oficiales ha sido entregada a la Fiscalía y haré públicos sus resultados”, escribió el mandatario.

Luis Carlos Reyes, Gustavo Petro y Armando Benedetti. | Foto: Semana / Presidencia / Semana

Volviendo a los audios de Benedetti, allí se escucha a uno de los hombres: “Todo el mundo cree que el doctor Reyes, no”.

Uno más dice que el “doctor Reyes está enamorado”, “está enamorado”.

En medio de la conversación, otro de los protagonistas de la conversación afirmó: “Ellos tienen el manejo. Aquí lo tenía con Mónica, la que se fue; él fue quien la hizo poner acá, la que se fue antes de Diana, la que le entregó a Diana, la paisita, muy buena gente. Esa hijueputa sí tenía guevas, para que vea, ella es de la escuela de Claudia Gaviria”.

Claudia Gaviria es exdirectora de Aduanas de la Dian y exsecretaria de Transparencia, y habló en su momento y dijo que ella nunca recibió dinero ni conoció a Papá Pitufo.

Hasta las primeras horas de la mañana de este martes, 16 de diciembre, el exministro y exdirector de la Dian Luis Carlos Reyes no se había referido al tema.

Alias Papá Pitufo, el zar del contrabando en Colombia. | Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API