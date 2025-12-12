“Renuncie, Benedetti. Usted es una vergüenza para el gobierno”: Luis Carlos Reyes publica chats en medio del choque con Benedetti

La confrontación entre Luis Carlos Reyes y el ministro del Interior, Armando Benedetti, había estado latente durante todo el día, pero en las últimas horas se agravó con la publicación de un pantallazo de WhatsApp y nuevos señalamientos públicos.

El exdirector de la Dian y exministro de Comercio pidió abiertamente la renuncia de Benedetti y aseguró que el ministro intentó influir en nombramientos clave dentro de la entidad.

El mensaje, publicado por Reyes en su cuenta de X, fue directo: “Ministro, la ‘deslealtad’ a la que usted se refiere es que no le nombré en la aduana de Cartagena a la persona que usted quería”, escribió. Luego añadió: “Si hay algo que investigar sobre cualquier nombramiento que yo haya hecho, bien puede hacerlo con la Fiscalía, que por lo demás tiene toda la información acerca del mecanismo utilizado para hacer los nombramientos”.

Lo más fuerte fue el cierre del trino: “Renuncie, Benedetti. Usted es una vergüenza para el Gobierno, para el progresismo y para el país”.

Ministro, la “deslealtad” a la que usted se refiere es que no le nombré en la aduana de Cartagena a la persona que usted quería.



Si hay algo que investigar sobre cualquier nombramiento que yo haya hecho, bien puede hacerlo la fiscalía, que por lo demás tiene toda la información… https://t.co/UZpzqUeZ0E pic.twitter.com/p5jpCexYJI — Luis Carlos Reyes (@luiscrh) December 12, 2025

Junto con ese mensaje, Reyes adjuntó una captura de pantalla de una conversación de WhatsApp que, según explicó, corresponde a mensajes enviados por el propio Benedetti. En la imagen se observa un saludo inicial, una llamada perdida y, posteriormente, un mensaje en el que el ministro propone varios nombres para cargos estratégicos en la Dian.

En el chat, Benedetti sugiere personas específicas: la dirección de la Dian en Barranquilla, la dirección de impuestos en esa misma ciudad y la dirección de Aduanas en Cartagena. En el mensaje, el ministro incluso señala que adjunta las hojas de vida de los candidatos propuestos, y en la captura aparece el reenvío de un archivo PDF identificado como la hoja de vida de una de las personas mencionadas.

Reyes difundió esa conversación para respaldar su versión de que existieron solicitudes relacionadas con nombramientos dentro de la entidad, un tema que ha estado en el centro de la disputa entre ambos desde que el exdirector de la Dian empezó a hablar públicamente sobre presuntas irregularidades.