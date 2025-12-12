Suscribirse

“Renuncie, Benedetti. Usted es una vergüenza para el gobierno”: Luis Carlos Reyes publica chats en medio del choque con Benedetti

En el chat revelado por Reyes, Benedetti habría sugerido personas específicas para cargos en la Dian.

Danna Valeria Figueroa Rueda

Danna Valeria Figueroa Rueda

Comunicadora social y periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Bucaramanga. Con experiencia en temas de país, particularmente política, judicial, orden público y justicia.

13 de diciembre de 2025, 2:03 a. m.
Luis Carlos Reyes muestra chat con Armando Benedetti, ministro del interior.
Luis Carlos Reyes muestra chat con Armando Benedetti, ministro del Interior. | Foto: Montaje:SEMANA

La confrontación entre Luis Carlos Reyes y el ministro del Interior, Armando Benedetti, había estado latente durante todo el día, pero en las últimas horas se agravó con la publicación de un pantallazo de WhatsApp y nuevos señalamientos públicos.

El exdirector de la Dian y exministro de Comercio pidió abiertamente la renuncia de Benedetti y aseguró que el ministro intentó influir en nombramientos clave dentro de la entidad.

Contexto: “Lo denunciaré penalmente”: Luis Carlos Reyes sigue su choque con Benedetti y Petro tras acusaciones con Papá Pitufo y la Dian

El mensaje, publicado por Reyes en su cuenta de X, fue directo: “Ministro, la ‘deslealtad’ a la que usted se refiere es que no le nombré en la aduana de Cartagena a la persona que usted quería”, escribió. Luego añadió: “Si hay algo que investigar sobre cualquier nombramiento que yo haya hecho, bien puede hacerlo con la Fiscalía, que por lo demás tiene toda la información acerca del mecanismo utilizado para hacer los nombramientos”.

Lo más fuerte fue el cierre del trino: “Renuncie, Benedetti. Usted es una vergüenza para el Gobierno, para el progresismo y para el país”.

Junto con ese mensaje, Reyes adjuntó una captura de pantalla de una conversación de WhatsApp que, según explicó, corresponde a mensajes enviados por el propio Benedetti. En la imagen se observa un saludo inicial, una llamada perdida y, posteriormente, un mensaje en el que el ministro propone varios nombres para cargos estratégicos en la Dian.

Contexto: “Siempre la cogen contra mí, aquí todo es culpa de Benedetti”: el ministro del Interior se defendió en medio de puja interna en el Gobierno

En el chat, Benedetti sugiere personas específicas: la dirección de la Dian en Barranquilla, la dirección de impuestos en esa misma ciudad y la dirección de Aduanas en Cartagena. En el mensaje, el ministro incluso señala que adjunta las hojas de vida de los candidatos propuestos, y en la captura aparece el reenvío de un archivo PDF identificado como la hoja de vida de una de las personas mencionadas.

Reyes difundió esa conversación para respaldar su versión de que existieron solicitudes relacionadas con nombramientos dentro de la entidad, un tema que ha estado en el centro de la disputa entre ambos desde que el exdirector de la Dian empezó a hablar públicamente sobre presuntas irregularidades.

La respuesta de Benedetti también había sido contundente. También, desde X, lanzó una serie de acusaciones contra Reyes. En su mensaje, lo había señalado de haber nombrado a Sandra Milena Peláez López como asignada a la jefatura de la Dirección Seccional de Aduanas de Cartagena y lo vinculó con una supuesta estructura criminal asociada a Diego Marín, alias Papá Pitufo.

