Gustavo Petro guarda silencio mientras dos grandes peleas estallan en sus manos: ¿Hasta cuándo lo permitirá?

Al presidente Gustavo Petro le quedan ocho meses en el poder y sus funcionarios, en lugar de estar ocupados en capotear los principales problemas que afectan al país y avanzar en el cumplimiento del Plan de Desarrollo, parecen dedicados a mostrarse los dientes entre ellos. Entretanto, el jefe de Estado guarda silencio mientras la Casa de Nariño luce incendiada por sus propios habitantes.

Angie Rodríguez y Armando Benedetti desataron un huracán de señalamientos en contra de Carlos Carrillo. | Foto: Semana

De un lado, el enfrentamiento entre la directora del Dapre y gerente del Fondo Adaptación, Angie Rodríguez, y el director de la Unidad Nacional de Gestión (UNGRD), Carlos Carrillo, no se detiene. Ella denunció falta de ejecución por parte del funcionario y ha hablado de corrupción, mientras él dijo públicamente que la joven politóloga le “declaró la guerra”.

Una de las denuncias que Angie Rodríguez formuló es que las metas planeadas para 2025 en el Fondo Adaptación, que Carrillo gerenció hasta septiembre de 2025, solo llegaron al 47 % de cumplimiento.

En una conferencia de prensa, la directora del Dapre habló de unas obras “cuestionables”, incluso realizadas en el Gobierno Petro.

Carlos Carrillo, director de la UNGRD; Angie Rodríguez, directora del Dapre y Armando Benedetti, ministro del Interior | Foto: Fotografías de SEMANA

Según Rodríguez, la obra “tiene riesgo de colapso financiero, al haber destinado el 14 % del contrato en costos de administración, porcentaje elevado para el mercado”.

Otro proyecto es el de investigación hidrodinámica: “Bajo la gerencia de Carlos Carillo, en lugar de contratar la consultoría de diseños de la intervención, se contrató de forma directa, a pesar de la alerta emitida por la oficina de control interno, un convenio por un valor de $17.500 millones de insumos básicos con la firma Cuatro Conceptos, empresa que ya había tenido vínculos con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo”.

Carlos Carrillo desestimó la información y aclaró que ese informe lo entregó él cuando dejó la gerencia del Fondo Adaptación para dedicarse exclusivamente a la UNGRD.

Por el contrario, puso el dedo en la llaga y dijo que quien estaba detrás de las denuncias en su contra era el ministro del Interior, Armando Benedetti, aliado de Angie Rodríguez, al parecer, interesado en la contratación de la entidad.

Este fin de semana, los misiles se escucharon de un lado y del otro. Angie Rodríguez no parece dispuesta a dejarse cuestionar por Carrillo y él tampoco promete quedarse callado.

Carlos Carrillo, un político que representa a la izquierda pura y dura en el Gobierno, le dijo a SEMANA que hablaría del tema con el presidente Gustavo Petro, pero hasta el momento no lo ha hecho. Este lunes, 15 de diciembre, será el encuentro en la Casa de Nariño.

Mientras tanto, el jefe de Estado no ha tomado partido en la pelea. Ni siquiera ha pedido mesura a sus funcionarios.

Tampoco lo ha hecho con el otro agarrón entre el ministro del Interior, Armando Benedetti, y el exministro de Industria y Turismo, Luis Carlos Reyes.

De esto acusó Armando Benedetti a Carlos Carrillo. | Foto: Semana/Montaje:Semana

El último ha revelado nuevos chats donde Benedetti le recomendó unas hojas de vida de personas para que ocuparan puestos en Aduanas, cuando Reyes era director de la Dian, y el ministro prometió “quitarle la máscara” esta semana. “Ojalá me demandes”, le advirtió.

¿Por qué Gustavo Petro guarda silencio? ¿Por qué ha permitido que sus funcionarios se señalen de corruptos en las redes sociales y medios de comunicación? Son algunas de las preguntas que quedan en el ambiente.