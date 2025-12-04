“Pueda que me cueste el puesto”: Carlos Carrillo, criticó al minHacienda y dice que este gobierno no priorizó en gestión del riesgo

No es la primera vez que se queja por el escaso presupuesto que le tocó manejar en la entidad, pero en esta oportunidad, el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD), Carlos Carrillo, no dejó a títere con cabeza.

Habló en un foro organizado por Cambio y anticipó que el gobierno del presidente Gustavo Petro, para el que trabaja, no invirtió en prevención y gestión del riesgo, el ADN de la entidad. Su advertencia no es menor porque la hizo el funcionario que tiene la responsabilidad de ese tema.

Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. | Foto: GUILLERMO TORRES

“Hay una responsabilidad de este gobierno y es que no tuvo la prioridad de gestión del riesgo. Pueda que esto me cueste el puesto, pero qué hacemos, tengo que decirlo: aquí no se tomó la decisión nunca de invertir ni en prevención ni adaptación al cambio climático. Yo, al ser la persona responsable del tema, no puedo decir más que la verdad”, denunció.

Carrillo siguió con sus pullas. “Mientras que con directores anteriores, la UNGRD tuvo un presupuesto casi ilimitado a mi me tienen con la cadena muy cortica y hay cosas que, simplemente, no podré hacer”.

Dijo que ya hizo “el duelo” por la falta de recursos económicos en la su entidad.

“Ya no le pido adiciones al Ministerio de Hacienda. Voy a dejar de hacer esas intervenciones públicas porque ya para qué, ya se acabó el gobierno y hay muchas cosas que no se van a poder hacer. Y yo tengo que sobrevivir con los 700.000 millones de pesos de presupuesto de este año”, afirmó.

El 8 de noviembre de 2025, Carrillo habló con SEMANA y expuso el mismo panorama presupuestal en su entidad.

Carlos Carrillo, director de la UNGRD, reconoció el desfinanciamiento en su entidad y afirmó que el Ministerio de Hacienda no ha cumplido sus obligaciones. | Foto: Mariano Vimos

“En el caso del Fondo Nacional, que es el que compete al Gobierno nacional, pues este Gobierno, yo debo decir, no ha hecho inversiones particularmente altas; por el contrario, el Fondo Nacional del Riesgo se ha desfinanciado en nuestro Gobierno. Considero que es profundamente equivocado", dijo.

Gustavo Petro y Carlos Carrillo | Foto: Fotos tomada de la transmisión de la Presidencia y foto de SEMANA

Añadió: “Imagínese usted lo que es desfinanciar el fondo de calamidades de la nación. ¿Qué vamos a hacer si pasa una tragedia de grandes proporciones? No habría con qué. El año pasado nos quitaron 2,6 billones de pesos. De hecho, hoy ya no hay con qué. Este año que viene, nosotros no vamos a poder hacer proyectos de mitigación, de reducción del riesgo, porque son proyectos que son muy costosos. El año pasado, el 31 de diciembre, nos quitaron de un zarpazo 2,6 billones de pesos de disponibilidad presupuestal. El mismo dinero que yo recuperé de las manos de los bandidos, de estos giros irregulares“.