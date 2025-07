Carlos Carrillo no se salvó y Gustavo Petro lo regañó por no asistir a sus polémicos consejos de ministros: “¿Dónde está? No vino”

El jefe de Estado mostró su molestia en la transmisión del consejo de ministros porque Carrillo no asistió a esa reunión estratégica, en la cual participa todo su gabinete.

Director de la UNGRD, Carlos Carrillo, reconoció que no hay recursos para atender emergencias por el invierno y culpó al Congreso

Contexto: Director de la UNGRD, Carlos Carrillo, reconoció que no hay recursos para atender emergencias por el invierno y culpó al Congreso

“El señor Carrillo, ¿dónde está Carrillo? No vino, pero si sale por prensa, sale más por prensa que venir”, manifestó el mandatario.

“Entonces llega y dice si el Gobierno no me da el presupuesto este año se quedan las víctimas sin plata, claro, el culpable. Dice también una verdad y es un Congreso que no aprobó la ley de financiamiento y por eso se va a morir hasta gente del mismo lugar del congresista que aprobó”, insistió el jefe de Estado.