Petro se refiere a polémica con Salvatore Mancuso y Angie Rodríguez: “No voy a aceptar que se me atribuyan hechos tan graves”

El expresidente Gustavo Petro se pronunció tras el escándalo que se generó por las declaraciones de Salvatore Mancuso y Angie Rodríguez en las que revelaron un supuesto acuerdo con el exmandatario para incriminar falsamente a líderes que le hicieron oposición como Abelardo De La Espriella, Álvaro Uribe y Germán Vargas Lleras.

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“Frente a las declaraciones de Salvatore Mancuso y Angie Rodríguez: no voy a aceptar que se me atribuyan hechos tan graves sin que exista una sola prueba que demuestre que di una orden para presionar a alguien a declarar contra Álvaro Uribe o contra cualquier otro dirigente político”, aseguró Petro.

El exmandatario dijo que “hay algo que no se puede pasar por alto” y es que “la mesa con los antiguos comandantes de las autodefensas no nació a escondidas”.

“Su funcionamiento fue establecido mediante la Resolución 327 del 21 de septiembre de 2025, un acto público que tenía como propósito avanzar en el esclarecimiento de la verdad, la reparación de las víctimas y el cierre de un proceso de paz que comenzó hace más de veinte años”, agregó.

Según Petro, esa misma resolución habría contemplado la participación de la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo como invitados permanentes “para acompañar y vigilar lo que allí ocurriera”.

“¿Fueron convocadas esas instituciones? ¿Estuvieron presentes sus representantes? ¿Qué dicen las actas? Y si alguien conoció una presión indebida, ¿por qué no acudió inmediatamente a las autoridades?“, dijo Petro.

El expresidente pidió que se conozca toda la verdad y que aparezcan las actas, comunicaciones, grabaciones y los nombres de quienes participaron en esos encuentros.

“Yo no necesito que nadie invente acusaciones contra Álvaro Uribe ni contra ninguna otra persona. Colombia tiene una historia de violencia demasiado dolorosa como para jugar con la verdad”, dijo.

Petro afirmó que hay “miles de víctimas” que están esperando saber quién ordenó las masacres, ayudó a financiar a los grupos paramilitares y quiénes se habrían beneficiado de los crímenes.

Salvatore Mancuso contó detalles de ese acuerdo que buscaba el gobierno Petro. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

“Esas víctimas merecen respuestas, no espectáculos políticos. Si alguien utilizó un espacio de paz para presionar testimonios o fabricar acusaciones, que responda ante la justicia. Pero si alguien pretende atribuirme una orden que no he dado, también tendrá que responder por sus afirmaciones”, señaló.

Petro dijo que no se puede condenar a una persona solamente porque un tercero diga que actuaba en su nombre, sino que eso se debe demostrar con pruebas.

“He defendido durante toda mi vida la necesidad de que Colombia conozca su historia, incluso cuando esa verdad incomoda a quienes han tenido el poder. No voy a renunciar a esa convicción. Que se investigue todo, que se escuche a todos y que no se esconda una sola prueba”, mencionó.

Petro afirmó que no le tiene miedo a la verdad y calificó lo dicho por Mancuso y Rodríguez como “mentiras”.

“La verdad les pertenece a las víctimas y al pueblo colombiano. No a un gobierno, no a un partido y mucho menos a quienes quieran utilizarla para sus propios intereses”, señaló.