Exclusivo: aquí están los secretos del pacto de Valledupar, un complot del gobierno de Gustavo Petro contra Abelardo De La Espriella, Álvaro Uribe y Vargas Lleras

Lo que un sector del país vio en su momento con buenos ojos, porque el gobierno de Gustavo Petro pretendía cerrar de una vez por todas el Proceso de Paz de Ralito con los exjefes de las AUC y buscar la supuesta verdad total por parte de los excombatientes, terminó convertido en un plan casi siniestro con el que el expresidente habría pretendido sepultar a la derecha en medio de la campaña presidencial desde el segundo semestre de 2025 y de paso pavimentar el triunfo de Iván Cepeda a la presidencia.

SEMANA conoció detalles estremecedores sobre cómo desde la Casa de Nariño, Petro impartió la orden a su entonces ministro del Interior, Armando Benedetti, y a la entonces directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Angie Rodríguez, para que los exjefes de las AUC —a quienes juntó en su gobierno, pese a que les declaró la guerra política y los denunció cuando estuvo en el Congreso—, declararan en contra del entonces candidato presidencial Abelardo De La Espriella —el preferido en las encuestas—, Álvaro Uribe y Germán Vargas Lleras, a siete meses de la primera vuelta presidencial.

Diálogo Social Paz Total Foto: Suministrada a Semana API

En agosto de 2026, este medio reveló la declaración que hizo la exdirectora del Dapre a la Fiscalía donde se refirió al espinoso tema, pero en esta oportunidad, la funcionaria la ratificó y entregó nuevos detalles.

Angie Rodríguez y Gustavo Petro Casa de Nariño Foto: SEMANA

“Gustavo Petro me dio la orden y era que teníamos que hacer el cierre de la negociación de Ralito con el pretexto de su política de paz total. Obviamente creí, en su momento, de manera ingenua que ese era el propósito. Después me enteré de que el enfoque era otro”, dijo Angie Rodríguez, encargada de la logística, convocatorias, la custodia de las actas durante las sesiones con los exjefes paras y la designada para entregar, al final del gobierno, una especie de informe de la verdad.

Inicialmente, los exjefes de las AUC se conectaban virtualmente a las reuniones con Angie Rodríguez e, incluso, en una oportunidad estuvo el exalto consejero para la paz, Otty Patiño, pero se hizo necesario un encuentro físico entre las partes.

Exjefes de las AUC fueron designados gestores de paz en Colombia. Foto: Montaje El País: presidencia/ archivo particular/ AFP/ JEP

Rodríguez fue la encargada de organizar el acto en Valledupar, una ciudad estratégica que fue escogida, entre otras razones, por el simbolismo que significa porque fue cuna del paramilitarismo.

Inicialmente, el gobierno Petro planteó el encuentro en la Cárcel de Itagüí porque allí permanecen Carlos Mario Jiménez, Macaco, y Hernán Giraldo, y era más fácil mover a Rodrigo Tovar, Jorge 40, y al Señor de los Llanos.

Funcionarios del Gobierno nacional y los exjefes paramilitares en Valledupar en octubre de 2025. Foto: MinInterior.

Pero, después, se habló de La Picota porque estaban los Señores de Los Llanos (Héctor Buitrago, papá, y Héctor Buitrago, hijo). Acordaron hacer el encuentro fuera de las cárceles y pensaron en la capital de Cesar.

Finalmente, el cierre del evento fue el sábado 25 de octubre en una casa campestre ubicada a las afueras de la ciudad, cerca del río Guatapurí.

“Días antes del evento, Gustavo Petro me dijo: ‘Bueno, lo que necesito es que ellos (los exparas) hablen de la participación que tuvo Álvaro Uribe, Abelardo De La Espriella y Germán Vargas Lleras”, confesó Angie Rodríguez.

El evento en Valledupar, donde asistieron 11 exjefes de las AUC, entre ellos, Salvatore Mancuso, Carlos Mario Jiménez, alias Macaco; Rodrigo Tovar Pupu, Jorge 40; Fredy Rendón Herrera, alias el Alemán; Edward Cobos, conocido como Diego Vecino; Rodrigo Pérez, alias Julián Bolívar, entre otros. Fue tenso, según la exfuncionaria: “Me quedé con ellos y después de hablarles mil arandelas, terminé diciéndoles lo que el presidente me había pedido”.

“Yo les dije (a los exjefes de las AUC) que necesitaba que hablaran del expresidente Álvaro Uribe, Abelardo De La Espriella y Germán Vargas Lleras. ¿Qué pasa? Muchos estaban molestos, se les notaba en la cara. Hubo un silencio muy fuerte. Uno de ellos se iba a parar y se iba a ir del recinto. Otro dijo: ‘No nos vamos a prestar para eso porque ya hablamos con la Justicia’. Yo me percaté y dije: ‘No, eso no está bien’. Cambié el tema y les manifesté: ‘Esta es la propuesta del Gobierno, ¿cuál es la de ustedes?’. Hicieron una contrapropuesta que me pareció más razonable y ajustada a la norma y es que querían reparar a las víctimas, pedir perdón, mostrar dónde están las fosas comunes. Por cierto, hay una entre Colombia y Venezuela con más de 200 víctimas”, contó Rodríguez.

La exdirectora del Dapre cree que Petro “quería influenciar en las elecciones del 2026 para que siguiera el gobierno progresista y desprestigiar a sus adversarios”.

Rodríguez le informó a SEMANA que, “ingenuamente”, le reportó al expresidente la reacción negativa de los exjefes paras de hablar contra De La Espriella, Uribe Vélez y Vargas Lleras.

“Le dije: ‘Presidente, le tengo algo mejor. Nos vamos a enfocar en las víctimas, recorreremos el país, van a pedir perdón, vamos a encontrar los cuerpos de las víctimas y relacionaremos los bienes’”.

Petro se molestó al otro lado del teléfono. Y según Angie Rodríguez, “me gritó por teléfono y me dijo que no me había mandado para eso a Valledupar y que me devolviera para Bogotá”.

Ella no aceptó retornar a la capital porque sintió que había un compromiso genuino de cerrar el Pacto de Ralito. El entonces presidente, contrario a lo que creía, insistió al otro lado del cable: “Que se devuelva, no tiene que estar allá. O es que ya se unió a los paramilitares”, recordó Rodríguez. Ahí, el político de izquierda empezó a relacionarla con los paras “como si tuviera vínculos con ellos”.

Víctor De Currea Lugo. Foto: Alejandro Maldonado

El tono de voz por teléfono por parte de Petro fue subiendo, según Rodríguez, y en un momento, él soltó una advertencia: “Si no se devuelve a Bogotá, la saco del Gobierno”, narró a SEMANA la exdirectora del Dapre.

Angie Rodríguez y Gustavo Petro. Foto: Guillermo Torres Reina

Él le ofreció un avión de la Policía para que se retornara a Bogotá, le dijo que esa noche había consejo de ministros y que ella no podía dejar tirado el trabajo. “También me dijo que estaba loca y que los paramilitares me iban a usar. Empezó a cambiar toda la narrativa”, relató la exdirectora.

Angie Rodríguez, quien cree que “Petro preparó un montaje contra Abelardo De La Espriella”, lloró tras lo ocurrido en Valledupar.

SEMANA contactó a tres reconocidos exjefes de las Autodefensas Unidas de Colombia que participaron de la polémica reunión para corroborar la información entregada por Angie Rodríguez. Todos confirmaron. Incluso, fueron más allá.

Uno de los exjefes pidió reserva de su identidad, pero permitió que se contara su versión. Dijo que el día del evento, 24 de octubre de 2025, la jornada empezó a las 7:00 a. m. “Angie Rodríguez nos dijo que por qué no aprovechar el momento para que el país empiece a conocer esas verdades que no conocía hasta ahora. Lo mismo de siempre. Ella fue clara”, expresó.

También dijo que habló Víctor de Currea-Lugo, asesor de Gustavo Petro y quien le cargó el micrófono al exmandatario en Estados Unidos cuando desafió al gobierno de Donald Trump. “Currea nos dijo que por qué no contarle al país cuál fue la relación y el vínculo con ustedes de personajes que el país quiere saber, como estos. Y mencionó a las tres personas (De La Espriella, Uribe Vélez y Germán Vargas Lleras)”.

Contó que les dijo a los funcionarios del gobierno que los exjefes paramilitares, desde un comienzo han sido claros con la verdad. “La verdad está en Justicia y Paz, vayan y búsquenla allá”, les afirmó.

El momento fue tenso y, según narró este exlíder de las AUC, intervino el exdirector nacional de Inteligencia, Jorge Lemus, a quien calificaron como un hombre prudente, discreto y quien les pidió no levantarse de la sesión.

Jorge Lemus, exdirector de la DNI y de la Uiaf. Foto: UIAF

Otro exjefe de las AUC le insistió a SEMANA: “Es cierto, ese día salieron a relucir esos tres nombres (Abelardo De La Espriella, Álvaro Uribe y Germán Vargas Lleras). Claramente, es cierto lo que Angie Rodríguez dice. Dije que prefería retirarme y levantarme”.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, llegó al finalizar la mañana al club campestre de Valledupar, donde se adelantaba la reunión, dio una palabras y diez minutos después le entró una llamada a su teléfono celular. Le informaron que Estados Unidos lo había incluido en la lista Ofac. El rostro de Benedetti cambió —contó el exjefe de las AUC— y el entonces funcionario se retiró del recinto. Jorge Lemus reapareció en la escena y solicitó aplazar la reunión.

El exminitro del Interior, Armando Benedetti. Foto: Paula López-SEMANA

“Le pedimos el favor que llamara a la señora Angie Rodríguez y ella dijo que iba a hacer todo lo posible para salvar el evento. Le solicitamos que instalaran la mesa, estaban los invitados, nosotros, pedimos que dejáramos todo instalado. Dijimos que se despertarían suspicacias. Pero, finalmente, la notificación de la lista Ofac a Armando Benedetti nos ayudó a levantar el evento”.

Hollman Morris, exdirector de RTVC. Foto: Colprensa

SEMANA consultó con otro exparamilitar. Y contó que cuando los exjefes de las AUC llegaron al evento se encontraron, sorpresivamente, con la presencia del exdirector de RTVC, Hollman Morris. “Habíamos dicho que no queríamos prensa, pero él estaba allá”, relató. “Cuando vimos fue todo un montaje con toda la cosa y nosotros nos preguntamos pero qué es esto”, afirmó.

Y añadió: “Angie Rodríguez nos dijo textualmente: ‘El gobierno necesita de ustedes en este momento, que cuenten la verdad que falta’. Nos paramos algunos y le dijimos: ‘Ustedes están en el lugar equivocado con las personas equivocadas’”.

“De manera muy sutil, Víctor De Currea Lugo hizo un comentario de Abelardo De La Espriella y nosotros, los exjefes de las AUC, nos dimos cuenta por dónde iba la cosa. Hablaron de unas investigaciones contra Álvaro Uribe y Germán Vargas Lleras”.

Él dijo: “El gobierno quería utilizarnos nuevamente como idiotas útiles para este tema cuando no. Nosotros le hemos cumplido a la sociedad con la verdad. ¿Y cuáles beneficios había para ninguno? Cero”.

Además, ese exjefe paramilitar entregó a SEMANA un detalle revelador. Cuando el gobierno de Gustavo Petro los envió a sus casas, en el avión en el que a él lo desplazaron desde Valledupar a Bogotá, “se montó Iván Cepeda”.

“Yo lo vi. Venía con otro compañero y lo entraron por la parte de adelante del avión, en las primeras sillas. Él me vio, alzó la mano, se sentó adelante. Iba a ir a saludarlo, pero un compañero me recomendó no hacerlo. No sé qué estaba haciendo Cepeda en Valledupar”.

“Yo le pregunté a uno de mis compañeros qué hacía Cepeda en Valledupar y no supimos la respuesta”, remató.

SEMANA contactó a Iván Cepeda para conocer su versión, pero no respondió.

Salvatore Mancuso, Abelardo De La Espriella, Álvaro Uribe y Germán Vargas Lleras. Foto: SEMANA.

Como si fuera poco, Salvatore Mancuso, otro de los exjefes paramilitares que estuvo en Valledupar el 25 de octubre de 2025 grabó un video que divulgó en redes sociales y reafirmó la historia de Angie Rodríguez.

“Delegados del gobierno de Gustavo Petro nos pidieron a los excomandantes de las Autodefensas acusar a tres hombres para ganar una elección: Álvaro Uribe, Abelardo De La Espriella y Germán Vargas Lleras. Ninguno de nosotros aceptó”, dijo.