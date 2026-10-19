Rodrigo Lara dijo que anuncio de Abelardo De La Espriella de fijar límites marítimos en San Andrés se debió implementar hace décadas

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, respaldó el anuncio del presidente Abelardo De La Espriella de delimitar marítimamente el archipiélago de San Andrés y Providencia.

“Es la decisión que debimos tomar hace 48 años. Las líneas de base son aquellas desde donde un país mide su mar. Si se trazan alrededor de un archipiélago completo, el mar que queda adentro es agua interior y el conjunto se defiende como un solo territorio, no isla por isla”, aseguró Lara.

El ministro del Interior cuestionó la estrategia de la defensa de Colombia en el litigio con Nicaragua y dijo que Colombia “llegó a La Haya con la tarea mal hecha”. De otro lado, destacó que en el gobierno de Alfonso López Michelsen se entendió el problema de fondo y por eso se había ordenado trazar las líneas marítimas en la Ley 10 de 1978.

“Se hizo años más tarde para la costa continental, pero nunca para el archipiélago. La defensa de Colombia partió de que el meridiano 82 (Tratado Esguerra-Bárcenas) era la frontera, el argumento más flojo que teníamos”, cuestionó Lara.

El ministro dijo que cuando los jueces verificaron el mapa “no vieron un archipiélago” sino múltiples islas en el mar, lo que habría llevado a la decisión en contra de Colombia.

“No vieron un territorio que Colombia hubiera administrado y defendido como una sola cosa, porque nunca nos tomamos el trabajo de demostrarlo. Por eso el fallo de 2012 pretende despedazar al archipiélago como conjunto inseparable que es y dejar a nuestras islas como enclaves separadas por un mar foráneo”, dijo.

El presidente Abelardo De La Espriella estuvo en San Andrés. Foto: Presidencia

El ministro se refirió a lo que ha sucedido en otros países que sirven como referencia, como cuando Francia trazó líneas base de archipiélagos remotos como las islas Kerguelen o Dinamarca con las Feroe. “Nadie les discute hoy esos mares”, referenció Lara.

En el caso de Colombia dijo que la historia juzgará “con severidad” los errores de la defensa del archipiélago. “Hoy se corrigen en un aspecto importante y en el sentido de las tesis defendidas por el gran profesor Enrique Gaviria. Con Nicaragua, anunció el presidente, habrá diálogo de buena fe sobre el fallo, pero con una premisa clara: el fallo de 2012 es inaplicable en su literalidad”, señaló Lara.

Para el ministro del Interior los límites de Colombia “son inalienables” y por eso la soberanía se debe ejercer “con ahínco”.

El presidente De La Espriella afirmó que el país no cederá “una milla náutica” y que emitirá un decreto de líneas de base del archipiélago. “Quien quiera violar el mar encontrará a la Armada”, afirmó.