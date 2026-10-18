Así reaccionó Gustavo Petro ante el retiro de obras del Museo Nacional: “Saqueo”

El expresidente Gustavo Petro reaccionó en las últimas horas al retiro de varias piezas alusivas a Carlos Pizarro, el ELN y las Farc del Museo Nacional de Colombia, una decisión que fue tomada por el presidente Abelardo De La Espriella.

A través de X, Petro calificó la determinación como “censura” y “saqueo”. “Se llama censura y saqueo a un museo”, afirmó.

En otro mensaje, Petro afirmó: “Solo los nazis asaltaban museos para robarse las obras de arte. Es la barbarie contra la cultura”.

Durante una visita a las instalaciones del Ministerio de Cultura, el presidente De La Espriella le ordenó el pasado jueves a la ministra Paola Holguín retirar de los lugares públicos la imagen alusiva a Carlos Pizarro, excomandante del M-19, al indicar que no aceptará la “apología al terrorismo”.

“Tampoco vamos a permitir que se promueva el terrorismo. Aquí nunca más los terroristas tendrán un lugar como si de próceres de la patria se tratara. Le he dado instrucciones a la señora ministra para que toda esa oda al terrorismo en la que aparece Pizarro y demás terroristas sea desaparecida de los lugares públicos”, indicó el jefe de Estado.