Así reaccionó Gustavo Petro ante el retiro de obras del Museo Nacional: “Saqueo”

El expresidente Gustavo Petro reaccionó en las últimas horas al retiro de varias piezas alusivas a Carlos Pizarro, el ELN y las Farc del Museo Nacional de Colombia, una decisión que fue tomada por el presidente Abelardo De La Espriella.
A través de X, Petro calificó la determinación como “censura” y “saqueo”. “Se llama censura y saqueo a un museo”, afirmó.
Se llama censura y saqueo a un museo. pic.twitter.com/eC4Ve2WZD7— Gustavo Petro (@petrogustavo) October 18, 2026
En otro mensaje, Petro afirmó: “Solo los nazis asaltaban museos para robarse las obras de arte. Es la barbarie contra la cultura”.
Durante una visita a las instalaciones del Ministerio de Cultura, el presidente De La Espriella le ordenó el pasado jueves a la ministra Paola Holguín retirar de los lugares públicos la imagen alusiva a Carlos Pizarro, excomandante del M-19, al indicar que no aceptará la “apología al terrorismo”.
“Tampoco vamos a permitir que se promueva el terrorismo. Aquí nunca más los terroristas tendrán un lugar como si de próceres de la patria se tratara. Le he dado instrucciones a la señora ministra para que toda esa oda al terrorismo en la que aparece Pizarro y demás terroristas sea desaparecida de los lugares públicos”, indicó el jefe de Estado.