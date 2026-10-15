Abelardo De La Espriella ordenó que “desaparezca” de los lugares públicos la imagen de Carlos Pizarro: “Proceda”

Un fuerte discurso dio el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, en la visita que realizó a las instalaciones del Ministerio de Cultura, y arremetió en contra de la imagen del excomandante del M-19 Carlos Pizarro.

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En su intervención, De La Espriella ordenó a la ministra de Cultura, Paola Holguín, que desaparezca de los lugares públicos la imagen alusiva a Pizarro, al indicar que no aceptará la “apología al terrorismo”.

“Tampoco vamos a permitir que se promueva el terrorismo. Aquí nunca más los terroristas tendrán un lugar como si de próceres de la patria se tratara. Le he dado instrucciones a la señora ministra para que toda esa oda al terrorismo en la que aparece Pizarro y demás terroristas sea desaparecida de los lugares públicos”, indicó el mandatario colombiano.

El presidente Abelardo De La Espriella ordenó a la ministra de Cultura, Paola Holguín, que “desaparezca de los lugares públicos” las obras donde aparece Carlos Pizarro, excomandante del M-19 : “Proceda”. https://t.co/f0wz5K9jDc https://t.co/LT1yCIDKWl — Revista Semana (@RevistaSemana) October 15, 2026

Y afirmó: “No lo voy a aceptar y eso es precisamente lo que hemos venido a enfrentar. No acepto la apología del terrorismo. En este Gobierno se acabó. Aquí defendemos la legalidad, la libertad, la institucionalidad y la democracia. Y si uno defiende esos postulados fundamentales, no puede bajo ninguna circunstancia permitir la apología al terrorismo”.

“Así que, señora ministra, proceda de conformidad como corresponde. Para eso nos eligió el pueblo colombiano. Con este punto cierro, queridos amigos y compatriotas. La recuperación del orgullo por la cultura colombiana”, recalcó el jefe de Estado.

Cabe reseñar que el pasado 30 de septiembre el Consejo de Estado suspendió provisionalmente la resolución que expidió el Gobierno del expresidente Gustavo Petro para reconocer el sombrero de Carlos Pizarro, excomandante del M-19, como patrimonio cultural de la nación.

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La Resolución 218 del 17 de junio de 2024 fue con la que el Ministerio de Cultura, las Artes y los Saberes, del gobierno Petro, reconoció el sombrero de Pizarro como bien cultural y ordenó inscribirlo en el Registro Nacional de Patrimonio de la Nación.