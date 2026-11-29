El gerente del Fondo Milagro, Luis Felipe Henao, publicó un video en el que dejó en evidencia al senador Luis Carlos Rúa Sánchez, quien se dio a conocer por disfrazarse de un elefante blanco.

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“Quien usa la política para desinformar y atacar con mentiras sin importarle el daño que le causa a los ciudadanos le está mintiendo al país, está usando el dolor de las víctimas como arma”, criticó Henao.

Según relató, le sorprendió ver un video en el que lo estaba criticando, según dijo, de manera desinformada.

Henao contó que invitó al senador a participar en un evento en Pereira relacionado con la reconstrucción de la ciudad y le propuso que se unieran, a pesar de las diferencias políticas.

“Mientras yo estaba en la audiencia pública en Cali, usted se dedicaba a editar videos para desinformar sin escuchar a la comunidad. Las críticas son legítimas, las diferencias políticas también, pero hay una responsabilidad más grande que cualquier cálculo, las familias que lo perdieron todo”, afirmó Henao.

El gerente del Fondo Milagro publicó un video en el que se ve que mientras saluda al senador en un evento al que fue invitado, él está haciendo un video para criticarlo.

“Me duele porque destruir es fácil y construir es difícil”, dijo Henao sobre ese video que publicó el senador en su contra.

Henao se sintió decepcionado por el video del senador. Foto: El País

Sobre la reconstrucción, el gerente del Fondo Milagro afirmó que siguen del lado de los damnificados y que más allá de los discursos lo que importa es la acción.

“Hay un equipo trabajando en la estructuración técnica y jurídica de los proyectos, no vamos a improvisar con los recursos públicos ni mucho menos con el futuro de las familias”, afirmó Henao.

Y le envió un mensaje a Rúa: “Senador, ¿quién está haciendo más por las víctimas? quien las escucha o quien necesita que el fondo no ande para poder caminar victoriosos sobre el dolor”.

La recosntrucción en Pereira ya se adelanta por parte del Gobierno nacional. En las últimas horas el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, aseguró que se llevó a cabo exitosamente la demolición del edificio Invico.