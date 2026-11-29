El humorista e imitador colombiano Jhovanoty explicó cuál es el método que utiliza para responder a los detractores en redes sociales, revelando que aprovecha cada comentario negativo como una herramienta de publicidad para vender entradas a sus espectáculos de comedia.

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En medio de una entrevista concedida a Sin Filtro, el comediante huilense detalló cómo logra darle la vuelta a las críticas digitales sin engancharse en peleas virtuales.

Lejos de bloquear o ignorar a quienes atacan su trabajo, Jhovanoty decidió convertir ese tráfico en un negocio rentable para su marca personal.

Para el imitador, resulta un poco difícil de creer que un usuario dedique tiempo a consumir y comentar contenidos que no son de su agrado.

Sin embargo, al notar que este comportamiento es habitual en internet, Jhovanoty diseñó una respuesta para los llamados haters. Cada vez que recibe un insulto o una crítica, les responde invitándolos directamente a su espectáculo en vivo con una apuesta económica de por medio.

“Vaya a mi show. Si no se ríe, yo le regalo cinco o diez millones de pesos, le pongo una cámara enfrente y, si usted no se ríe, yo le regalo plata”, aseguró el humorista, quien además cierra cada respuesta dejando el enlace de su página web para la compra de boletería.

Uno de los principales focos de crítica hacia el comediante proviene de la polarización política en Colombia, especialmente por sus imitaciones de figuras públicas como Gustavo Petro y Álvaro Uribe.

Jhovanoty señaló que en redes sociales suelen acusarlo de recibir pagos ocultos de distintos sectores políticos para favorecer o atacar a algún dirigente.

“Supuestamente Uribe me paga para yo burlarme de Petro. Y supuestamente Petro me paga para yo darle publicidad. Todo el mundo me paga y yo ni sé a quién cobrarle”, comentó entre risas durante la charla, desmintiendo cualquier vínculo financiero con campañas electorales.

Frente a quienes lo tildan de “facho”, “mamerto” o “tibio”, el artista manifestó que prefiere mantenerse al margen de las posturas partidistas y defender la neutralidad en su oficio.

Para él, el humor debe funcionar como un punto de encuentro donde asistentes de distintas corrientes ideológicas puedan reírse sin tensiones.

Aunque la mayoría de las interacciones negativas no pasan de comentarios ácidos, Jhovanoty recordó un episodio puntual tras imitar al creador de contenido conocido como Westcol.

Según relató, en esa ocasión recibió múltiples mensajes intimidantes e imágenes de armas provenientes de cuentas recién creadas y sin seguidores.

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Para el exintegrante de espacios radiales y televisivos como La Kalle, Blu Radio y Sábados Felices, el verdadero termómetro de su carrera no está en las pantallas, sino en el contacto directo con la gente.

El humorista destacó que, al salir a la calle, nueve de cada diez personas que se le acercan le agradecen por haberlas acompañado con sus rutinas durante jornadas difíciles, como turnos nocturnos de trabajo en taxi, visitas médicas o tratamientos de quimioterapia. Ese respaldo cotidiano, concluyó, tiene mucho más peso que cualquier crítica anónima en internet.