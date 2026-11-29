La despedida definitiva de los escenarios de La Pestilencia, tras cuatro décadas de carrera, dejó una escena poco habitual para el rock colombiano.

Durante ‘El Último Pogo’, realizado la noche del sábado 28 de noviembre en el Coliseo MedPlus, el secretario de Cultura de Bogotá, Santiago Trujillo, subió a la tarima para interpretar en violín una de las canciones más emblemáticas de la banda.

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El momento quedó registrado en varios videos publicados por los asistentes en redes sociales y rápidamente generó conversación entre los seguidores del género.

En las imágenes se observa al funcionario, quien lidera la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte según el directorio oficial de la Alcaldía Mayor, tocando el instrumento en compañía de una sección sinfónica mientras la agrupación liderada por Dilson Díaz interpretaba el tema Nadie Nos Obliga.

La presencia del funcionario sobre el escenario adquirió un matiz simbólico debido al contraste entre su rol institucional y la historia de una banda que, desde sus inicios, construyó su identidad a partir de la crítica social, la inconformidad y la independencia frente al poder.

En esa misma jornada, la administración distrital entregó a La Pestilencia un reconocimiento oficial por sus 40 años de trayectoria y por su aporte a la cultura musical de la capital. Sobre este homenaje, Santiago Trujillo destacó el papel histórico de la agrupación en la vida cultural de la ciudad.

“La Pestilencia es mucho más que una banda de rock: es parte de la memoria musical y cultural de Bogotá y de la historia de varias generaciones que encontraron en sus canciones una voz para expresar la inconformidad, la libertad y la rebeldía. Durante cuatro décadas, su música ha representado una forma de cuestionar la realidad y de abrir espacios al pensamiento crítico”, señaló el secretario en declaraciones recogidas tras el reconocimiento.

#Bogotá | En medio del concierto de despedida de la banda La Pestilencia, en Bogotá, el secretario de Cultura de la capital, Santiago Trujillo, interpretó la canción ‘Nadie Nos Obliga’ junto a la Sinfónica Nexus. https://t.co/qVSnCpbL62 https://t.co/Occd8dwc9k — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 29, 2026

El concierto, inscrito oficialmente bajo el nombre La Pestilencia, El Último Pogo en el Portal Único de Espectáculos Públicos del Ministerio de las Culturas, había sido anunciado desde marzo como el cierre definitivo de sus presentaciones en vivo. Para esta despedida, la banda preparó un repertorio extenso de más de 50 canciones que repasó las distintas etapas de su discografía.

La noche reunió en un mismo escenario a exponentes de varias generaciones del punk, el hardcore y el metal nacional. Según lo previsto en el cartel del evento, participaron músicos vinculados a proyectos históricos como Neurosis, Masacre, 1280 Almas y Fértil Miseria, además de otros invitados nacionales e internacionales.

Fundada en Bogotá en 1986 por Dilson Díaz y Héctor Buitrago, La Pestilencia se consolidó como una de las voces más influyentes del rock hecho en Colombia.

Desde su primer álbum, La Muerte... un compromiso de todos, sus letras abordaron de frente problemáticas como la violencia, la corrupción, el desplazamiento y la desigualdad en el país.

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A lo largo de su carrera, su recorrido también estuvo estrechamente ligado al crecimiento de Rock al Parque, festival en el que participó en distintas ediciones y que ayudó a posicionar como un espacio central para la circulación del rock en América Latina.

Con El Último Pogo, la banda cerró su ciclo en vivo ante miles de asistentes, dejando como postal final el encuentro entre su sonido crudo y el violín del jefe de la cartera cultural de la ciudad.