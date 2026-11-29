El presidente Abelardo De La Espriella celebró el triunfo de la derecha en las elecciones de España.

“Felicito a Alberto Núñez Feijóo, a mi amigo Santiago Abascal y a sus partidos, el Partido Popular y Vox, por la victoria contundente de la derecha española. España ha derrotado en las urnas a la izquierda corrupta, cínica y ladrona de Pedro Sánchez. ¡Vuelve a brillar la luz en España! ¡España se salvó!”, afirmó.

🔴 EN VIVO | Elecciones en España: el PP (132) y Vox (53) suman 185 escaños y superan la mayoría absoluta con el 91,70 % escrutado

Con más del 90 % de la votación escrutada, el Partido Popular (PP), liderado por Alberto Núñez Feijóo, es el partido más votado con el 32,4 % de los votos, logrando 132 escaños. Asimismo, Vox, otra de las colectividades de derecha, llegó a 53 diputados, 20 más de los que habían logrado en las pasadas elecciones.

Pedro Sánchez ya ha reconocido la derrota y se sabe que se comunicó con Núñez Feijóo para felicitarlo por su victoria.

Se trata de una elección que tiene incidencia en varias regiones. La presidenta del Consejo de Ministros de Italia, Giorgia Meloni, también de derecha, respaldó la victoria de este sector en España.

“Felicito a los amigos Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal por el resultado electoral obtenido por el centrodestra en España. La participación récord de hoy es una buena señal para toda Europa de vitalidad democrática y de la confianza de los ciudadanos en el valor de la participación política. En nombre del gobierno italiano, deseo a los equipos del Partido Popular y Vox un buen comienzo, a la espera de trabajar juntos en beneficio de nuestras naciones”, dijo.

Alberto Núñez Feijóo. Foto: Europa Press via Getty Images

Por su parte, el presidente Donald Trump también celebró esta victoria de la derecha. “Hizo un trabajo horrible. Es una gran noticia”. Cuando el mandatario de Estados Unidos supo el resultado electoral de España, puntualizó: “¿Perdió? Eso es algo bueno, lo hizo fatal, se merece perder”, afirmó sobre Sánchez.

La líder venezolana María Corina Machado también se pronunció respaldando el resultado electoral. “¡Felicitaciones, querido Alberto Núñez Feijóo, y a todo el Partido Popular por esta gran victoria! Los españoles han hablado y han elegido un cambio clarísimo de rumbo. Esta nueva etapa en España será también un impulso para nuestra lucha por la libertad. Muy pronto, Venezuela volverá a ser libre y democrática. Cuentan con nosotros. ¡Que viva España, que viva Venezuela y que viva la libertad!”, señaló Machado.

En España ya se han conocido algunos videos de los ciudadanos celebrando en las calles la victoria de la derecha con amplias mayorías.