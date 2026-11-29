Una serie de trinos se cruzaron en la recta final de las elecciones en España entre el candidato de Vox, Santiago Abascal, y el presidente Abelardo De La Espriella.

🔴 EN VIVO | Elecciones en España: el PP (134) y Vox (50) suman 184 escaños y superan la mayoría absoluta con el 67,87 % escrutado

“En la vida y en la política, la coherencia es fundamental. Y cuando se defienden los valores y principios fundacionales, es precisamente la coherencia la que garantiza que esa defensa se haga como corresponde. A mi amigo Santiago Abascal, un hombre defensor de los principios y valores fundacionales, un hombre coherente como el que más, le deseo este próximo domingo la mejor de todas las suertes. Querido amigo, España se merece un presidente como tú. Hoy más que nunca estoy firme por España y firme por la patria”, dijo el mandatario colombiano en un video publicado en sus redes sociales antes de las elecciones en España.

Los comicios en la madre patria se convirtieron en un escenario de la intensa puja entre la izquierda y la derecha en América Latina. Lula y Gustavo Petro se fueron de frente con Pedro Sánchez, por ejemplo. Mientras otros gobernantes del continente hicieron lo propio con Alberto Núñez Feijóo.

Alberto Núñez Feijóo. Foto: Getty Images / Europa Press News

Vox no obtuvo el primer lugar, pero se consolidó como una fuerza política decisiva. Con el 86 % de los votos escrutados, alcanzaba 53 escaños, 20 más que en 2023, cuando había obtenido 33. Esa remontada fue clave para que la derecha alcanzara la mayoría absoluta.

Abascal era la figura más a la derecha de la contienda española. Nació en Bilbao en 1976. Su padre fue concejal del PP y diputado nacional. Durante su carrera política fue víctima de tres atentados de ETA. Tras una frustrada incursión en los negocios, en la que un restaurante que fundó cerró debido a la crisis económica, Abascal inició su carrera política en el PP, hasta que, a finales de 2013, se cansó de que esa colectividad “traicionara” sus ideas. En 2014 fundó Vox.

“Los españoles tenemos la oportunidad de deshacernos de esta mafia criminal para siempre”, señaló Abascal en la campaña en la que acusó a Pedro Sánchez de ser “un traidor”. En diferentes momentos, aseguró que debería ser juzgado por los enormes escándalos de corrupción que salpican a su familia, a sus personas más cercanas y a su gobierno.

Vox es uno de los fenómenos políticos de estas elecciones en España. Pese a ser la tercera fuerza política, fue el partido que más creció en esta contienda. La colectividad se popularizó por su rechazo frontal al independentismo catalán y ahora enarbola la bandera antimigratoria, que ha utilizado para criticar al Gobierno por la entrada masiva de migrantes al enclave norafricano de Ceuta en julio.

Abascal adelantó las condiciones que le impondrá a la derecha del PP, que finalmente obtuvo la mayoría: “La prioridad nacional, para que los españoles no estén discriminados en su propia tierra”.

El crecimiento de Vox ya se había advertido. Su popularidad entre los jóvenes sorprendía días antes de las votaciones. Una encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), publicada en noviembre, lo situó como la opción preferida entre los votantes de 18 a 24 años, con un 23 % de apoyo, frente al 22 % del PSOE y el 15 % del conservador PP.

El crecimiento respecto a 2023 es especialmente significativo, cuando Vox obtuvo un 14 % de apoyo en esta franja de edad. Entre los jóvenes de 25 a 34 años, el respaldo al partido liderado por Abascal pasó del 12 % al 23 %.

A ese candidato le apostó el presidente colombiano. “Muy agradecido con el Tigre por su apoyo. Ojalá Colombia recupere la paz y la normalidad que le habían robado”, dijo Abascal a la emisora colombiana La FM el día de las elecciones.