Millones de ciudadanos españoles participaron este domingo, 29 de noviembre, en una jornada electoral que rompió récords de participación.

No se trataba de una votación cualquiera, sino quizás de la más importante en la madre patria desde la época de la transición, como le dijo a SEMANA la reputada periodista española Ana Romero Galán.

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Con el 86 % escrutado, el Partido Popular (PP) sumaría 187 diputados con Vox. Esto hace que ya hayan superado la mayoría absoluta, que está en 176 diputados. El PSOE y sus socios, entre ellos Frente Amplio, suman apenas 145 escaños.

Alberto Nuñez Feijoo será el nuevo presidente de España (Photo By Iñaki Berasaluce/Europa Press via Getty Images) Foto: Europa Press via Getty Images

España vivía una polarización sin precedentes, con un enorme sector del país cansado de los escándalos, la corrupción y los problemas de gestión del Gobierno de Pedro Sánchez.

Además, la elección se convirtió en escenario de la puja entre la izquierda y la derecha que se vive en el mundo, especialmente en América Latina.

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Abelardo De La Espriella, Luiz Inácio Lula da Silva, Javier Milei, Keiko Fujimori y José Antonio Kast mandaron señales de abierto apoyo o al menos de que la contienda no les era indiferente.

Por eso, la salida del poder del PSOE ha generado múltiples reacciones en el mundo entero y produce un impacto en Colombia. En líneas generales, estos comicios se interpretaron como una evaluación de la gestión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. Foto: AP Photo/Bernat Armangue

El dirigente del Partido Socialista, de izquierda, llevaba ocho años al frente del Ejecutivo español, periodo durante el cual tuvo que afrontar distintas crisis.

Como explicó Salud Hernández-Mora en su más reciente columna: “Igual que Colombia corría el riesgo de rodar al fondo del abismo si ganaba Cepeda, ahora en España aterra que el país pueda quedar otros cuatro años atrapado en manos del socialista Pedro Sánchez, aliado de la ultraizquierda… Megalómano, narcisista, perezoso, sin escrúpulos ni principios; además de liderar un gobierno calamitoso, de intentar dinamitar la división de poderes y la convivencia entre los españoles, tiene a su círculo íntimo preso o imputado por corrupción”.

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El entorno más cercano de Pedro Sánchez hoy está condenado o al menos investigado. Comenzando por su esposa, Begoña Gómez, quien responde ante la justicia por tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. Su hermano también fue condenado y su suegro protagonizó un escándalo cuando se descubrió que había sido dueño de varios burdeles en Madrid.

Su mano derecha, el exministro José Luis Ábalos, también fue condenado por el llamado caso Koldo y el padrino de Sánchez, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, también es investigado en el caso Plus Ultra.

A eso se sumó la crisis de la vivienda, de la inmigración ilegal y hasta la tragedia ferroviaria que ocasionó más de 100 muertos en España.

El pasado mes de octubre, Sánchez decidió convocar elecciones anticipadas para el 29 de noviembre, después de que las formaciones conservadoras presentes en el Parlamento bloquearan las iniciativas gubernamentales destinadas a reducir las dificultades relacionadas con el acceso a la vivienda.

La jugada política le salió al revés y al final se cumplió lo que las encuestas pronosticaban: el PP y Vox alcanzaron la mayoría absoluta y lo sacaron del poder.

Alberto Núñez Feijóo, Pedro Sánchez y Santiago Abascal. Foto: GETTY IMAGES

El cambio tendrá repercusiones en la Unión Europea. Actualmente, Europa muestra una tendencia hacia la derecha, con gobiernos conservadores en países como Italia, Hungría e Italia, mientras España y Reino Unido representan fuerzas de izquierda. El resultado español podría modificar el equilibrio político europeo.