La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, se pronunció sobre los resultados de las elecciones generales celebradas este domingo, 29 de noviembre, en España.

A través de un mensaje en sus redes sociales, felicitó a Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular (PP), y a Santiago Abascal, presidente de Vox, por el resultado obtenido por las fuerzas de derecha.

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“Felicitaciones a los amigos @NunezFeijoo y @Santi_ABASCAL por el resultado electoral obtenido por la derecha en España”, escribió la mandataria italiana.

Meloni también destacó la participación registrada durante la jornada electoral, que calificó como una señal positiva para Europa y una muestra de la confianza ciudadana en la participación política.

En nombre del Gobierno italiano, la primera ministra expresó sus mejores deseos a los equipos del PP y Vox. Manifestó su expectativa de trabajar conjuntamente en beneficio de ambos países.

El pronunciamiento se produjo mientras el escrutinio daba cuenta de una mayoría parlamentaria para el bloque de derecha, integrado por PP y Vox, que podría facilitar la llegada de Feijóo a la Presidencia del Gobierno.