El presidente Abelardo De La Espriella informó de un golpe que se le dio al Tren de Aragua, la estructura criminal transnacional con origen en Venezuela que opera en toda la región.

Exfiscal venezolano advierte sobre expansión del Tren de Aragua en Colombia

“En una operación conjunta de nuestra Policía Nacional, la Fiscalía y la DEA, asestamos un golpe a las finanzas del Tren de Aragua: 34 bienes sometidos a extinción de dominio, avaluados en cerca de $7.000 millones, en Antioquia y Norte de Santander”, aseguró el mandatario.

Según la investigación que se adelantó, se logró identificar una red de testaferros que ocultó bienes ilícitos para alias Flypper, considerado el cabecilla financiero del Tren de Aragua.

“No solamente vamos por quienes asesinan, extorsionan y aterrorizan a los colombianos: vamos por sus fortunas, sus testaferros, sus propiedades y cada peso que hayan obtenido del delito. Les vamos a desmantelar el negocio criminal hasta dejarlo sin recursos”, dijo el presidente De La Espriella.

Se trata de la Operación Resplandor con la que se ha buscado afectar las finanzas y la operación del Tren de Aragua.

En el video compartido por el mandatario se muestra a los presuntos delincuentes siendo capturados y dejados a disposición de la Fiscalía por los delitos de lavado de activos. Algunos de ellos no pudieron contener las lágrimas al haber sido detenidos por las autoridades.

A finales de agosto de 2026 ya se había logrado la captura de Luis Saúl Páez Nieto, alias Luis Páez o Nairobi, quien era señalado de ser el cabecilla transnacional de Tren de Aragua, organización criminal que tiene injerencia en en distintos países de Latinoamérica.

Contra alias Luis Páez, las autoridades de Estados Unidos habían expedido una orden de captura por los delitos de concierto para delinquir, terrorismo, lavado de activos y tráfico de drogas, según informó en su momento la Policía Nacional.

Los 34 bienes sometidos a extinción de dominio están avaluados en cerca de $7.000 millones y se encuentran ubicados en Antioquia y Norte de Santander. Foto: X

Alias Nairobi había llegado al país un año atrás con el propósito de coordinar actividades criminales y mantener el control de sus operaciones en otros países del continente.

“Su captura se produjo tras siete meses de investigación, durante los cuales se emplearon recursos técnicos especializados y labores de inteligencia que permitieron establecer su ubicación en un conjunto residencial del sector de Fontibón, en Bogotá”, dijeron las autoridades.

Asimismo, a comienzos de noviembre se informó de otro golpe contundente a este grupo criminal con la captura de dos miembros que operaban desde Bogotá, en las localidades de Engativá y Kennedy. Los dos señalados se dedicaban a extorsionar a comerciantes y bicitaxistas de ambas localidades.