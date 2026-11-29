Este domingo, 29 de noviembre, se adelanta la consulta popular para crear el Área Metropolitana del Valle de San Nicolás, en el Oriente antioqueño, con la que se busca unir a ocho municipios administrativamente para coordinar de manera conjunta su planificación territorial, movilidad, transporte, entre otros.

Álvaro Uribe votó por el sí a la creación del Área Metropolitana del Valle de San Nicolás en Antioquia

Se trata de los municipios Rionegro, La Ceja, El Carmen de Viboral, Guarne, El Retiro, El Santuario, La Unión y San Vicente Ferrer.

El senador Esteban Quintero, del Centro Democrático, quien impulsó esta iniciativa en el Congreso, invitó a los ciudadanos a votar positivamente esta consulta.

“Acabo de votar por el sí a la conformación del área metropolitana. Anímense hasta las 4 de la tarde, vengan a votar, para que podamos solucionar las problemáticas conjuntas. Sí, al área metropolitana. El Oriente antioqueño sigue con su desarrollo, sigue creciendo, pero necesitamos hacerlo de una manera planificada y ordenada con el área metropolitana”, afirmó.