Este domingo, 29 de noviembre, se adelanta la consulta popular para crear el Área Metropolitana del Valle de San Nicolás, en el Oriente antioqueño, con la que se busca unir a ocho municipios administrativamente para coordinar de manera conjunta su planificación territorial, movilidad, transporte, entre otros.
Se trata de los municipios Rionegro, La Ceja, El Carmen de Viboral, Guarne, El Retiro, El Santuario, La Unión y San Vicente Ferrer.
El senador Esteban Quintero, del Centro Democrático, quien impulsó esta iniciativa en el Congreso, invitó a los ciudadanos a votar positivamente esta consulta.
“Acabo de votar por el sí a la conformación del área metropolitana. Anímense hasta las 4 de la tarde, vengan a votar, para que podamos solucionar las problemáticas conjuntas. Sí, al área metropolitana. El Oriente antioqueño sigue con su desarrollo, sigue creciendo, pero necesitamos hacerlo de una manera planificada y ordenada con el área metropolitana”, afirmó.