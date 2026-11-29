El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, rechazó enérgicamente el ataque contra Marco Antonio Hernández Paternina, dragoneante del Inpec, ocurrido en la noche de este sábado, 28 de noviembre, tras salir de su turno en la penitenciaría El Bosque.

Dragoneante del Inpec fue atacado a disparos este sábado en el sur de Barranquilla

“Mi solidaridad con él, su familia y todos los integrantes del Inpec. Hechos como este no pueden quedar en la impunidad y vamos a capturar a los responsables cuanto antes”, señaló el mandatario colombiano.

De La Espriella calificó el hecho como un acto cobarde y aseguró que se adelantarán las acciones necesarias para dar con el paradero de los responsables.

“¡NO VAMOS A DAR UN SOLO PASO ATRÁS! Defenderemos a quienes trabajan por la seguridad de los colombianos y actuaremos con toda la contundencia de la ley”, sentenció el jefe de Estado en su cuenta de X.

Marco Antonio Hernández, oriundo de San Pelayo, Córdoba, fue víctima de un ataque sicarial cuando salía de su trabajo en la penitenciaría El Bosque. El hombre fue auxiliado y trasladado al centro asistencial más cercano.

En las imágenes del atentado se ve cómo el carro en el que iba el dragoneante, un Renault Sandero de color gris, quedó con varios impactos de bala en las ventanas.