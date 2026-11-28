Utilizaremos las armas en contra de ustedes y cualquiera de su familia”, señala una de las 700 amenazas que en lo corrido de este año se redactaron contra los funcionarios del Inpec. El balance es estremecedor: 12 se materializaron y al menos 4 cobraron la vida de los guardianes. La sentencia de muerte a los funcionarios tiene firma, sello y logo.

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Los cabecillas de organizaciones criminales pactaron una alianza asesina para advertir a los funcionarios del Inpec que los controles, los operativos en el interior de las cárceles y la nueva dinámica en el manejo de los centros de reclusión son una declaratoria de guerra contra los presos de alto perfil, que en los últimos cuatro años se creyeron intocables.

Los operativos de control, que en el Inpec se bautizaron como el Plan Dominó, dejaron significativos resultados en materia de control, incautación, prevención y lucha contra la corrupción. Sin embargo, de forma irónica, el título fue adoptado por este pacto criminal para acuñar el nombre y sumar delincuentes a un acuerdo que sellaron como respuesta a la contundencia de los controles.

En 2026, la cifra de atentados y amenazas se incrementó. Los funcionarios del Inpec denuncian que se convirtieron en un blanco fácil para los criminales. Sicarios son los responsables. Foto: INPEC

“Plan Dominó y la Nueva Alianza”, dicen los panfletos que incluyen las amenazas a los funcionarios del Inpec, que incluso dejan a domicilio, bajo la puerta, en las casas de los guardianes. La sentencia es directa y en oportunidades llega con nombre propio.

La víctima debe asumir su propia seguridad y al otro día regresar a su trabajo normal, entendiendo que justamente su actividad laboral la convirtió en botín de guerra para los asesinos.

“Señores guardias del Inpec y del grupo CRI (Cuerpo de Reacción Inmediata), este es un llamado para ustedes; no queremos más atropellos con los presos de Colombia. Dejen de estar dándoles mala vida a los presos, recuerde que usted también tiene familia”, notifican los panfletos, que ahora tienen la firma y logo del Plan Dominó y la Nueva Alianza.

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La guerra declarada contra los funcionarios del Inpec no es nueva. En los últimos diez años, de acuerdo con fuentes consultadas por SEMANA, han sido asesinados 120 guardianes en razón de su trabajo. Otros 1.200 fueron amenazados.

La Fiscalía tiene identificados a los presuntos responsables de amenazar y ordenar los atentados contra los funcionarios del Inpec: un corto listado de privados de la libertad, cabecillas de organizaciones criminales, que incluso estuvieron protegidos bajo el paraguas de las lánguidas negociaciones de la paz total, como el Tren de Aragua, Satanás, Las Águilas Negras, Los Búcaros, Los Rastrojos y Los Costeños.

“Funcionarios, tanto del cuerpo de custodia como administrativos, están en zozobra. Las amenazas que se han conocido y los riesgos anteriores han generado un ambiente de temor entre quienes cumplen su labor en los centros carcelarios, sumadas las medidas adoptadas por el Gobierno nacional, que todavía son insuficientes frente a la magnitud del riesgo. Si bien es cierto que se han anunciado diferentes acciones, como la adquisición de elementos de protección, de balística, las cantidades siguen siendo limitadas”, señaló Esmeralda Echeverry, directora de la Fundación Cárceles al Desnudo.

Las amenazas contra funcionarios del Inpec se han intensificado en medio de los operativos de control en las cárceles del país, con panfletos que advierten represalias contra guardianes y sus familias. Foto: FOTOS: SUMINISTRADAS A SEMANA API

La dinámica asesina está calcada. El Inpec efectúa los operativos de control, las incautaciones y los traslados de presos. Acto seguido llegan las amenazas, que incluyen al director de la entidad, el coronel Daniel Gutiérrez. Luego, los atentados como antesala de algo peor y, finalmente, cumplen la sentencia de muerte.

La alianza tiene, de acuerdo con fuentes de la Fiscalía, la firma de delincuentes como Brayan Alejandro Javier Uranga Peña, alias Brayan, líder de Los Búcaros; José Manuel Vera Sulbarán, alias Satanás; Andrés Mauricio Hernández Salazar, alias Care Gallo, de Los Rastrojos; Aldair Enrique Montenegro Mejía, alias el Gomelo, de Los Pepes; y Evert Carreño Corredor, alias Porras, de Las Águilas Negras. Ellos lideran las más peligrosas organizaciones criminales y ahora, al parecer, decidieron compartir un enemigo: el Inpec.

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Los informes que conoció SEMANA registran que, solo entre el primero de septiembre y el 26 de noviembre, nueve guardianes fueron atacados en todo el país. Tres fallecieron producto de los atentados y cuatro más quedaron heridos. Curiosamente, todas las víctimas ocupaban el mismo cargo, eran dragoneantes en los centros de reclusión donde estaban asignados y la modalidad del atentado fue la misma: sicarios con arma de fuego que atacaron cuando los funcionarios terminaron sus turnos.

“La naturaleza de nuestra labor nos expone como objetivo fácil para las distintas bandas criminales, cuyos líderes mantienen su poder delictivo incluso estando privados de la libertad. Trabajar en el Inpec equivale a una ruleta rusa, pues la violencia es sistemática. Por ello, es responsabilidad del Gobierno nacional, y en particular de alcaldes y gobernadores, garantizar nuestra seguridad”, señaló Óscar Robayo, presidente nacional de la Unión de Trabajadores Penitenciarios.

El Inpec ubicó a los cabecillas de estas organizaciones criminales en el inaugurado pabellón 10 de la cárcel de Girón. Los presos de más alto riesgo están recluidos allí. Foto: FOTOS: SUMINISTRADAS A SEMANA API

El acuerdo asesino se fortalece con cada operativo en las cárceles. Los informes se acuñan con una frase que parece profética para los funcionarios del Inpec, principalmente los que deben ejercer control en los penales, el primer filtro con los privados de la libertad, los que están en mayor riesgo: “Mientras mejor funciona el encierro de un jefe criminal, más le interesa a su banda castigar a quien lo vigila”.

La directora de la Fundación Cárceles al Desnudo confirma la correlación entre los operativos, las medidas del Gobierno nacional para hacer más estrictas las condiciones de reclusión, con los atentados y ataques a los funcionarios del Inpec. En su criterio, no solo se trata de restringir, sino de entender que los delincuentes son un pequeño porcentaje en las cárceles.

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El Inpec logró identificar a los cabecillas que decidieron enfrentarse al Estado y usar la vida de los guardianes del Inpec como material de canje, para hacer las exigencias, frenar los operativos y evitar los traslados. No les funcionó, porque todos terminaron en un solo pabellón que se acondicionó para los N1A (presos con el nivel más alto de seguridad). Así nació el pabellón 10 en el complejo penitenciario de alta y mediana seguridad de Girón.

El pabellón 10 tiene un esquema distinto. La seguridad es especial, a cargo de los Grupos de Operaciones Especiales (Grope) del Inpec. La rutina para los presos es estricta; no pueden disponer de todo lo que usaron en los últimos cuatro años. Hay restricciones de movilidad, llamadas y visitas. El control es extremo y el objetivo es evitar que contacten a sus cómplices en la calle. La lógica es simple: “Si el jefe no puede hablar, no puede dar órdenes”.

En los últimos diez años, 120 guardianes del Inpec han sido asesinados por hechos relacionados con su trabajo y otros 1.200 han recibido amenazas, según fuentes consultadas por SEMANA. Foto: FOTOS: SUMINISTRADAS A SEMANA API

En este espacio se encuentran los más peligrosos, los que se atrevieron a amenazar, y allí terminarán quienes, en otras cárceles, decidan lanzar cualquier tipo de intimidación a los funcionarios del Inpec. El pabellón 10 es el nuevo hogar de los criminales que crearon el Plan Dominó y la Nueva Alianza.En su criterio, no solo se trata de restringir, sino de entender que los delincuentes son un pequeño porcentaje en las cárceles.

El Inpec logró identificar a los cabecillas que decidieron enfrentarse al Estado y usar la vida de los guardianes del Inpec como material de canje, para hacer las exigencias, frenar los operativos y evitar los traslados. No les funcionó, porque todos terminaron en un solo pabellón que se acondicionó para los N1A (presos con el nivel más alto de seguridad). Así nació el pabellón 10 en el complejo penitenciario de alta y mediana seguridad de Girón.

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El pabellón 10 tiene un esquema distinto. La seguridad es especial, a cargo de los Grupos de Operaciones Especiales (Grope) del Inpec. La rutina para los presos es estricta; no pueden disponer de todo lo que usaron en los últimos cuatro años. Hay restricciones de movilidad, llamadas y visitas. El control es extremo y el objetivo es evitar que contacten a sus cómplices en la calle. La lógica es simple: “Si el jefe no puede hablar, no puede dar órdenes”.

En los últimos diez años, 120 guardianes del Inpec han sido asesinados por hechos relacionados con su trabajo y otros 1.200 han recibido amenazas, según fuentes consultadas por SEMANA. Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

En este espacio se encuentran los más peligrosos, los que se atrevieron a amenazar, y allí terminarán quienes, en otras cárceles, decidan lanzar cualquier tipo de intimidación a los funcionarios del Inpec. El pabellón 10 es el nuevo hogar de los criminales que crearon el Plan Dominó y la Nueva Alianza.