Luis Carlos Velásquez Cardona ganó la gobernación de Caldas en octubre de 2019 con la promesa de construir 1.124 viviendas para las familias de escasos recursos del departamento. El mandatario no logró poner un solo ladrillo y el plan terminó en un escándalo de corrupción, cuyo expediente está engavetado en la Fiscalía. Un equipo periodístico de SEMANA investigó las irregularidades en seis departamentos y accedió a una serie de revelaciones de los implicados.

Caldas fue el departamento en el que se puso en marcha el programa habitacional durante la administración de Luis Carlos Velásquez Cardona. Foto: Guillermo Torres / Semana

Audios, entrevistas, consignaciones bancarias, facturas y conversaciones de WhatsApp podrían probar cómo parte de los recursos públicos habrían terminado en manos de un grupo de empresarios de Bolívar, Atlántico, Sucre, Córdoba y Arauca relacionados con ganadería, caballos, computadores e ingeniería. El dinero se habría usado para costear actividades de entretenimiento y deudas del pasado, entre otras cosas, según testimonios conocidos por esta revista.

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Velásquez Cardona les planteó a sus electores que las propiedades se entregarían con pintura de interiores y fachada, mueble de cocina, baños terminados, lavadero y entrada independiente. Y una vez posesionado, la financiación de cada vivienda la proyectó en cuatro líneas: el Gobierno nacional suministraría más de 27 millones de pesos a través del subsidio Mi Casa Ya, los municipios participarían con 10 millones de pesos, la Gobernación contribuiría con 28 millones de pesos y los beneficiarios darían 5 millones de pesos por cada inmueble.

Así era el diseño de las viviendas que construiría la Gobernación de Caldas. Foto: Cortesía Gobernación Caldas.

El plan se puso en marcha el 3 de septiembre de 2021. La Gobernación se aventuró a empezar la iniciativa sin tener todos los recursos asegurados. En respuesta a un derecho de petición, el Ministerio de Vivienda aclaró que, durante el mandato de Luis Carlos Velásquez Cardona, no registró el proyecto de 1.124 inmuebles como potencial beneficiario de Mi Casa Ya. Es decir, no tuvo garantizado el aporte del principal financiador de la obra.

El exgobernador Luis Carlos Velásquez Cardona, en campaña mientras promocionaba el proyecto. Foto: Cuenta de Instagram @luiscarlosvelasquezcar

Pese a este escenario, se formó la estructura para alcanzar el objetivo. Se creó un patrimonio autónomo, distinguido como Fideicomiso PAM Vivienda Gobernación de Caldas, administrado por la Fiduciaria Central. Y se determinó que todos los pagos de la obra requerían la aprobación del comité fiduciario, integrado por altos funcionarios de la Gobernación. Así se cumplió.

El proyecto se dividió en varias etapas y una de ellas, con la meta de construir 668 casas, le fue asignada al Consorcio Desarrollo Viviendas Caldas, formado por Construcciones y Consultorías (34 por ciento), Fundación Presente y Futuro (33 por ciento) y Carlos Humberto Plaza Ramírez (33 por ciento). La oficina del Consorcio, según la dirección registrada en los documentos oficiales, corresponde al apartamento de una mujer en Cartagena que no tiene relación alguna con la iniciativa. El Consorcio recibió 10.409 millones de pesos de recursos públicos como anticipos en mayo, septiembre y noviembre de 2023.

La Fiscalía de Caldas no avanza en la investigación sobre la corrupción en el proyecto. Foto: SUMINISTRADA A SEMANA-API

El Consorcio gastó 7.233 millones de pesos en diez proveedores para hacer las casas en los municipios de Aguadas, Palestina, Chinchiná, Riosucio, Victoria y Samaná. De igual manera, invirtió 879 millones de pesos en nómina. En ningún pueblo comenzó la obra.

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La Comercializadora Internacional Solgan Trading S. A. S., registrada en la Cámara de Comercio de Barranquilla con una actividad económica de cría de ganado bovino y bufalino, recibió un contrato para el “suministro de materiales y/o insumos y/o accesorios para las obras desarrolladas en el municipio de Chinchiná” por 2.649 millones de pesos; se le giró el 30 por ciento como anticipo (720 millones de pesos) el 29 de junio de 2023 y no cumplió con su misión. Es decir, una empresa con experiencia en cría de animales fue seleccionada para participar en la edificación de viviendas con recursos públicos. La compañía no respondió a los interrogantes de SEMANA.

Facturas y transacciones de los proveedores del Consorcio Constructor son algunas de las piezas claves en la investigación. Foto: SUMINISTRADAS A SEMANA-API

Neo Technology S. A. S., con sede en Cartagena y experta en la fabricación de aparatos electrónicos de consumo, fue favorecida con un contrato de 2.038 millones de pesos para suministrar la mano de obra en Chinchiná y tuvo un anticipo de 611 millones de pesos el 17 de agosto de 2023. Su actividad económica no se relaciona con el objeto del contrato. La empresa tampoco cumplió con esa tarea.

Los registros contables hacen parte del material recopilado sobre el proyecto de vivienda. Foto: SUMINISTRADAS A SEMANA-API

Las demás empresas, que sí tienen experiencia en construcción, también recibieron anticipos y no ejecutaron las obras según los documentos del mismo consorcio, son las siguientes: Asestment Limitada (678 millones de pesos), Gamma Constructores y Consultores (1.087 millones de pesos), Tecno Suministros FMK (655 millones de pesos), Fundación Ayudemos (474 millones de pesos), MG Ingeniería y Proyectos S. A. S. (337 millones de pesos), Ingeniería Integrada FNC (842 millones de pesos), Surtisuministros del Caribe (931 millones de pesos) y 5D Ingeniería (1.156 millones de pesos).

Facturas y comprobantes de pago hacen parte de los documentos conocidos en el caso. Foto: SUMINISTRADAS A SEMANA-API

La única compañía que atendió el cuestionario de SEMANA fue la Fundación Ayudemos, que indicó que recibió el dinero en su cuenta bancaria y no volvió a saber nada del Consorcio desde 2023: “No se trata de una fundación de papel. Tenemos experiencia en el sector. Nos quedamos a la espera del acta de inicio. Estamos prestos a contestar y a devolver los 474 millones de pesos”.

Facturas, recibos y comprobantes hacen parte de los registros documentales del caso. Foto: SUMINISTRADAS A SEMANA-API

El ‘negocio’

SEMANA accedió a las declaraciones que representantes de las empresas salpicadas en el escándalo rindieron ante las autoridades. Las palabras, acompañadas de pruebas documentales, apuntan a que las organizaciones prestaron sus nombres para el supuesto desvío de los recursos destinados para la construcción de las 668 casas.

Los documentos financieros incluyen facturas y registros de movimientos bancarios. Foto: SUMINISTRADAS A SEMANA-API

Manuel de Jesús Cuesta Baena es el gerente operativo de cuatro proveedores del Consorcio: Neo Technology S. A. S., Surtisuministros del Caribe, Tecno Suministros FMK e Ingeniería Integrada FNC. Según sus palabras, él alquiló el nombre de sus compañías a un tercero, identificado como Luis Alberto Díaz, para que pudiera implementar los contratos con la promesa de que le daría el 3 por ciento de cada transacción y asumiría los impuestos.

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“Ellos nos hablaron, que ellos mismos iban a ejecutar dichos contratos, que iban a entregar una comisión más los impuestos. Procedimos a decirles que sí. Como dieron la comisión que le correspondía a la empresa, se le devolvió el dinero a la persona responsable”, declaró el empresario.

Los registros de distintas operaciones incluyen facturas y comprobantes de pago. Foto: SUMINISTRADAS A SEMANA-API

SEMANA estableció que el Consorcio Desarrollo Viviendas Caldas les otorgó a las cuatro empresas ocho contratos cuantificados en 7.974 millones de pesos, y alcanzó a recibir 3.040 millones de pesos por anticipos. Bajo la teoría de Cuesta Baena, esos recursos llegaron a las cuentas bancarias de sus organizaciones y, de inmediato, las remitió al tercero, Luis Alberto Díaz, con las reducciones establecidas: 3 por ciento de comisión y los impuestos.

Candelario de Jesús Crusate Soto, uno de los hombres que tramitó esta negociación, les contó a las autoridades que la plata se retiró del banco en efectivo y se la entregó a Díaz, quien en varias ocasiones acudió a las transacciones con Amaury Cabaleiro Delgado, uno de los propietarios del consorcio constructor.

Comprobantes, recibos y facturas figuran entre los documentos recopilados. Foto: SUMINISTRADAS A SEMANA-API

Por otro lado, Mauricio José Gándara Jadio, representante legal de MG Ingeniero y Proyectos S. A. S., declaró que Luis Alberto Díaz lo contactó para utilizar la información de su empresa, recibir dinero del contrato y trasladar la plata en diferentes consignaciones. Su teoría es que Díaz le aseguró que él se encargaría de ejecutar la obra.

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“Hicimos la gestión para hacer el trabajo, pero nunca se dio. Él me pidió la cuenta, me pidió una información. Finalmente, un día me consignaron la plata. Yo se la transferí donde él me dijo que se la transfiriera, fueron varias transferencias, (…), fueron a varias personas”, afirmó Gándara Jadio.

Frente a las acusaciones, Luis Alberto Díaz le respondió a SEMANA que se acercará a la Fiscalía para conocer el expediente. Por su parte, Amaury Cabaleiro Delgado aseguró: “No tengo nada que decir”.

Las facturas permiten identificar detalles de transacciones comerciales. Foto: SUMINISTRADAS A SEMANA-API

También se contactó a Jorge Luis Cabaleiro Delgado, quien obró como representante legal del consorcio, para conocer su posición, pero no atendió los mensajes del equipo periodístico. Tampoco lo hicieron los voceros de la Fundación Presente y Futuro, que opera en Arauca y tiene el 33 por ciento del consorcio. No fue posible establecer comunicación con Carlos Humberto Plaza Ramírez, al que le figura el 33 por ciento restante.

El problema no es menor: el Consorcio gastó 10.409 millones de pesos entre nómina y proveedores, entre otros asuntos, y no cumplió con su misión.

Al ser consultada por SEMANA, la Gobernación de Caldas, por primera vez, reconoció el problema públicamente: “El constructor incumplió y abandonó las obras. La Gobernación activó las acciones contractuales y arbitrales para proteger y recuperar los recursos. El proceso está en curso”.

Las facturas y los recibos son parte de los documentos que respaldan actividades comerciales. Foto: SUMINISTRADAS A SEMANA-API

Para la construcción de las 668 viviendas a cargo de este consorcio, la Gobernación aportó 27.531 millones de pesos. De igual manera, sumaron recursos los municipios de Chinchiná (1.000 millones de pesos), Filadelfia (1.000 millones de pesos), Palestina (1.000 millones de pesos), Samaná (100 millones de pesos), Marmato (120 millones de pesos), Belalcázar (840 millones de pesos), Victoria (600 millones de pesos), Riosucio (800 millones de pesos), Neira (320 millones de pesos) y Aguadas (340 millones de pesos). Es decir, 10.409 millones de pesos de estos saldos quedaron en manos del consorcio constructor.

La Gobernación de Caldas dijo que ha actuado para recuperar los recursos: “Ha atendido las solicitudes de información y las observaciones formuladas por la Fiscalía General de la Nación; el proyecto cuenta con el seguimiento concomitante de la Contraloría General de la República; ha atendido los requerimientos de las contralorías del orden nacional, departamental y municipal; el proceso ante el tribunal de arbitramento de la Cámara de Comercio de Manizales se encuentra en curso. Sus detalles están sujetos a reserva, en protección de la estrategia de defensa de los intereses del departamento y de los municipios aportantes”.

Los comprobantes de distintas operaciones aparecen en los registros empresariales. Foto: SUMINISTRADAS A SEMANA-API

En relación con el programa de vivienda, la entidad señaló que se está implementando una parte. Contrató a un interventor y constructor para 120 casas en Viterbo y Pácora, trata de reactivar la edificación de 880 más en todo el departamento y edifica 20 en Chinchiná.

SEMANA contactó a la Fiduciaria Central para conocer detalles del proceso y, frente a la mayoría de la información solicitada, respondió que está sujeta a reserva bancaria.

El sueño de las familias de Caldas terminó convertido en un millonario negocio para particulares. La plata pública circuló por empresas sin experiencia, anticipos que nunca se tradujeron en obras y transacciones. Según las declaraciones ante las autoridades, terminaron financiando gastos y deudas personales. Cinco años después de la promesa, no hay casas, los recursos siguen sin recuperarse y la pregunta de fondo continúa sin respuesta: ¿quién va a responder por el dinero y por las familias que se quedaron esperando un techo?

Los registros de las empresas contienen soportes de múltiples transacciones. Foto: SUMINISTRADAS A SEMANA-API

El exgobernador Luis Carlos Velásquez Cardona le respondió a SEMANA que la iniciativa de viviendas “fue un buen programa de mi administración, técnica y financieramente viable, cuya implementación se vio afectada por los incumplimientos del Consorcio Desarrollo Viviendas Caldas. Precisamente, por ello se fracturó la relación de la administración con el constructor. Cuando la interventoría reportó un atraso superior al 10 por ciento en el grupo II, actuamos. El 12 de diciembre de 2023 notificamos formalmente al contratista y el 21 de diciembre instalamos la mesa de trabajo prevista en el manual operativo, de la cual surgió el plan de contingencia. Al concluir mi mandato, los incumplimientos estaban documentados. Estas actuaciones, junto con las adelantadas por la actual administración, sirvieron de soporte a la demanda arbitral contra el constructor y su afianzadora”.