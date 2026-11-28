Con más de 30 sedes educativas en obra, 8.200 damnificados beneficiados gracias a la iniciativa Vístete de Esperanza y la meta de superar los 20.000 regalos en diciembre, la campaña ‘Modo Esperanza’, liderada por la gestora social de Cali, Taliana Vargas, contribuye a que los afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto comiencen a reconstruir sus vidas.

Y es que la recuperación de todo lo que el sismo se llevó no se mide solo en cemento ni en balances financieros, sino en el retorno de las familias a un techo seguro y de los niños a las aulas, pues 214 colegios de la ciudad resultaron afectados. Las labores comenzaron en el oriente de Cali, en la Ciudadela Educativa Nuevo Latir.

“Empezamos por la Ciudadela porque es una institución insignia y el corazón para miles de familias. Aquí estudian más de 1.500 niños, niñas y adolescentes que han tenido que recibir clases en alternancia”, señaló la gestora social.

Con apoyo de ProPacífico y la Fundación Bancolombia, el programa Reconstruir con propósito priorizó este centro donde docentes y líderes comunitarios sostuvieron el proceso. “No solamente estamos reconstruyendo lo que se dañó, sino que les vamos a entregar aulas más seguras, dignas y acogedoras para sus proyectos de vida”, afirmó Taliana Vargas.

Taliana Vargas, gestora social de Cali. Foto: Alcaldía de Cali - API

El plan abarca más de 30 colegios en intervención, con un alcance estimado de más de 23.000 estudiantes, además de “la entrega de más de 1.500 kits escolares y computadores en zonas como la comuna 18, gracias a aliados como Educambio y The Fitch Group. Ante la demora en el retorno pleno a clases, Vargas envió un mensaje a familias y alumnos: “No hemos parado ni un solo día. Sabemos que los recursos, los estudios técnicos y las obras civiles no aparecen de la noche a la mañana, pero estamos haciendo un esfuerzo sobrehumano para recuperar cada colegio”.

Nuevo comienzo

El terremoto no solo dejó destrucción en las edificaciones, también en lo más profundo de las vidas de los afectados, muchos ni siquiera tenían ropa con qué cambiarse o pijama limpia para dormir. De esa urgencia cotidiana nació ‘Vístete de Esperanza’, una iniciativa liderada por Taliana Vargas y apoyada por Adriana Arboleda.

Hasta el momento se han atendido de manera directa 8.200 personas damnificadas. Cada una recibió entre cinco y seis prendas nuevas, calzado y artículos esenciales para el hogar, explicó Vargas.

Al acercarse la Navidad, los esfuerzos también estarán en la campaña ‘Cali se pone en Modo Esperanza’, pensada para sostener el ánimo en los hogares que aún reconstruyen su día a día. Foto: Alcaldía de Cali - API

Más allá del inventario, los diferentes puntos de entrega incorporaron acompañamiento psicosocial y zonas de juego infantil para que pudieran escoger ropa en un espacio digno para las familias que lo perdieron todo. Los excedentes de esta estrategia ya permitieron respaldar a hogares en Pereira y, próximamente, el despliegue llegará a Buenaventura.

Al acercarse la Navidad, los esfuerzos también estarán en la campaña ‘Cali se pone en Modo Esperanza’, pensada para sostener el ánimo en los hogares que aún reconstruyen su día a día. “Más allá de entregar un juguete o un detalle material, se trata de devolverles a los niños la magia de la Navidad y decirles a sus padres que no están solos”, afirmó Vargas.

El centro de acopio para las donaciones estará ubicado en el primer piso del edificio Aristi, en el centro de Cali, hasta el 10 de diciembre. La meta es superar los 20.000 regalos. “Cuando Cali trabaja conectada por un mismo propósito, se convierte en un ejemplo para toda Colombia de cómo levantarse desde el amor, la resiliencia y el servicio”, concluyó la gestora social.

*Contenido elaborado con el apoyo de la Alcaldía de Cali.