En medio de las dificultades del sistema de salud en Colombia y de los desafíos que vive Cali por cuenta de la reconstrucción tras el terremoto, la ciudad avanza en el fortalecimiento de su infraestructura hospitalaria.

Más allá de levantar estructuras, reparar paredes o techos; las labores buscan recuperar servicios, capacidad de atención y la confianza en una red que debe estar preparada para cuidar a los caleños.

La Alcaldía de Cali logró una modernización cercana al 30 por ciento de la red de salud pública, con la adecuación de 28 IPS en toda la ciudad, incluyendo instalaciones en la zona rural, las cuales ya se encuentran en funcionamiento. La inversión fue de 27.800 millones: 15.000 millones aportados por el Distrito y 12.800 millones por el Ministerio de Salud.

HOSPITAL ANTONIO NARIÑO

•Avance de obra: 25 por ciento.

•Inversión: 24.650 millones de pesos.

•Área construida: 3.066 m2.

•Beneficiarios: 99.241 habitantes de la comuna 16.

•Servicios: 21 consultorios y unidades para medicina general, odontología, enfermería, vacunación, psicología, laboratorio clínico, fisioterapia, fonoaudiología, terapias ocupacional y respiratoria, medicina interna, nutrición y pediatría.

La inversión del Hospital Antonio Nariño bordea los 24.650 millones de pesos. Foto: Alcaldía de Cali - API

HOSPITAL DE TERRÓN COLORADO

•Avance de obra: 40 por ciento.

•Inversión: 30.657 millones de pesos.

•Área construida: 4.059 m2.

•Beneficiarios: más de 25.000 personas de la comuna 1.

HOSPITAL PRIMITIVO IGLESIAS

•Avance de obra: 45 por ciento.

•Inversión: 31.218 millones de pesos aportados por el Ministerio de Salud.

•Área construida: 5.764,2 m2.

•Servicios proyectados: urgencias, consultorios, hospitalización, sala de partos, laboratorios e imagenología.

El Hospital Primitivo Iglesias, en Cali; su avance alcanza el 45 %. Foto: Alcaldía de Cali - API

CLÍNICA DE MAMA

•Avance de obra: 53 por ciento.

•Inversión: más de 13.700 millones de pesos.

•Área construida: 1.520 m2.

•Beneficiarias: más de 15.000 mujeres.

•Infraestructura: tres pisos, diez consultorios, áreas de mamografía y ecografía, auditorio y 14 parqueaderos.

La Clínica de Mama, en Cali; su avance alcanza el 53 %. Foto: Alcaldía de Cali - API

*Contenido elaborado con el apoyo de la Alcaldía de Cali.