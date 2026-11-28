El Capitolio Nacional tardó 78 años en levantarse. La orden se expidió en 1846, las obras comenzaron en 1848 y terminaron en 1926. La falta de recursos, las crisis fiscales y las guerras aplazaron el proyecto. Un siglo después, el edificio sigue siendo escenario de las discusiones que definen el rumbo del país, y sus representantes reivindican una democracia que necesita debate, límites entre poderes y acuerdos.

Ese fue el punto de partida de El Debate de SEMANA, realizado en el Capitolio con el procurador general, Gregorio Eljach Pacheco, y el presidente del Congreso, Honorio Henríquez, y conducido por Yesid Lancheros, director general de SEMANA, durante la conmemoración del centenario. La conversación pasó de la historia del edificio a desafíos del país, como la separación de poderes, la seguridad, la ley de rescate económico, las finanzas públicas, el riesgo climático y las elecciones.

Eljach, quien conoce muy bien el Capitolio tras 12 años como secretario general del Senado, recordó que Tomás Cipriano de Mosquera impulsó la idea de construir una sede para los poderes nacionales. Se buscaba marcar el comienzo de la república y la distancia con el orden colonial. La arquitectura neoclásica, inspirada en las tradiciones griega y romana, respondía a ese propósito. Henríquez atribuyó la demora a la falta de recursos, las crisis fiscales y las guerras: “Lo mismo de hoy en día”, afirmó. Para el procurador, el Capitolio es el reflejo de Colombia y “la casa de los colombianos”, donde se debate el presente y el futuro.

El edificio guarda la memoria democrática porque allí han ocurrido debates decisivos, se han aprobado leyes y la ciudadanía ha reclamado a sus dirigentes. Pero defender ese espacio exige también proteger la convivencia. Henríquez mencionó el asesinato del senador Miguel Uribe como señal de alarma frente a la violencia contra quienes piensan distinto y advirtió sobre el riesgo de que alguien pretenda perpetuarse en el poder. Debe ser una regla “el respeto por el adversario”, dijo. El Congreso, agregó, debe estar abierto al escrutinio ciudadano y mediático.

Para el procurador, esa convivencia exige respetar la separación de poderes. El Ejecutivo, el Legislativo y la Rama Judicial tienen funciones distintas y autonomía, aunque deben colaborar. “Los hombres pasamos, las instituciones se quedan”, señaló. Recordó los ataques verbales contra jueces durante el periodo electoral y los señalamientos de supuestos golpes de Estado. Los órganos de control, indicó, deben ayudar a evitar enfrentamientos y preservar el equilibrio institucional.

Gobierno y Congreso negocian rescate económico

La conversación llegó a la relación entre el Gobierno y el Congreso. Henríquez hizo un balance favorable de los primeros meses de la administración por su énfasis en recuperar la seguridad, aunque advirtió que persisten necesidades sociales y restricciones fiscales. Resaltó la aprobación de una adición presupuestal de 5,3 billones de pesos, incluidos 1,2 billones para la situación energética de la costa Caribe y recursos para los subsidios de adultos mayores.

En ese escenario avanza la ley de rescate económico, cuestionada por sus medidas tributarias. El presidente del Congreso resaltó que las mayorías se opusieron al IVA a la canasta familiar y a la medicina prepagada, y que el Gobierno aceptó retirar esos puntos. “Los votos se conquistan cediendo, escuchando, llegando a los consensos”, resumió. El procurador defendió que el proyecto pase por el Congreso, pues, según él, las decisiones que afectan a la población deben discutirse con sus representantes. Aquí confluyen “cerca de 300 visiones distintas”, dijo.

El tamaño del Estado también estuvo sobre la mesa. Henríquez defendió reducir ministerios y entidades con funciones duplicadas, revisar embajadas y consulados ineficientes y dirigir recursos a prioridades. Eljach pidió no “recortar por recortar”: la tecnología y la interoperabilidad –el intercambio de información para evitar trámites repetidos– permiten reducir costos. Pero recordó que el Estado también incluye al Congreso, la Justicia y los órganos de control. Todas las instituciones deben evitar gastos innecesarios.

La estrechez fiscal se cruza con el fenómeno de El Niño y el riesgo de dificultades de agua y energía en 2027. El presidente del Congreso pidió reducir el consumo desde los hogares y las instituciones, recordó los problemas eléctricos de la costa Caribe y alertó sobre el impacto en la producción de alimentos. Por su parte, el procurador pidió incluir los riesgos climáticos en la próxima ley del Plan Nacional de Desarrollo y coordinar a ministerios, superintendencias y autoridades ambientales. También llamó a evitar el alarmismo: “Hay problemas, pero hay soluciones posibles. No estamos abocados al abismo”. La planificación, sostuvo, debe reemplazar las respuestas improvisadas.

Salario mínimo, elecciones y democracia

El salario mínimo es otro punto de tensión debido a las necesidades de los trabajadores y la capacidad de las empresas. Henríquez evitó anticipar una cifra y pidió considerar la situación financiera del país. Eljach describió la negociación como un ejercicio técnico: mejorar el ingreso sin elevar los costos hasta provocar despidos. El Gobierno debe buscar un punto medio entre empleados y empleadores, subrayó, y revisar la periodicidad de la discusión para dar estabilidad y reducir la confrontación anual.

Sobre las próximas elecciones, el procurador no anunció una nueva estrategia de “paz electoral”. Indicó que aún es temprano para decidir si se repetirá el mecanismo que, junto con la Registraduría y la Contraloría, acompañó los comicios anteriores. Destacó que esa coordinación ayudó a proteger el proceso y mencionó 26,5 millones de votantes, el 63,5 por ciento, según las cifras expuestas en el debate. Advirtió que la intimidación armada no es la única amenaza: también rechazó la compra de votos y el uso de las necesidades económicas para orientar la decisión. “A nadie le pueden quitar el derecho a votar”, afirmó. Por su parte, Henríquez pidió confiar en las instituciones electorales y en que la fuerza pública garantice elecciones sin presiones.

Al finalizar El Debate, el presidente del Congreso pidió preservar el Capitolio y destacó la riqueza artística del Salón Elíptico, aunque reconoció la necesidad de modernizar la tecnología del Senado. El procurador, por su parte, comparó la solidez del edificio con la de las instituciones democráticas. Después de 100 años, sus muros siguen siendo testigos de las disputas, los acuerdos y las decisiones que han marcado la historia del país. El Capitolio no es solo una construcción de piedra; es el escenario donde Colombia ejerce su democracia y donde las diferencias, en lugar de resolverse por la fuerza, deben encontrar su lugar en la palabra y las instituciones.