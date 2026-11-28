Cartagena es otra. Durante los últimos tres años la ciudad comenzó una transformación que ya se ve y se siente en sus calles, en el Centro Histórico y en la primera etapa del Gran Malecón del Mar, un ambicioso proyecto que permitirá el esparcimiento y la conexión con el paisaje natural y urbano de la ciudad.

Este cambio se ha visto reflejado en la llegada de viajeros, que según la secretaria de Turismo, Teresa Margarita Londoño Zurek, creció 21,35% entre 2023 y 2025 hasta alcanzar 3,8 millones de visitantes. Cifras que también impulsaron las nuevas conexiones aéreas y la apuesta por avanzar hacia un turismo más sostenible, incluyente y responsable, que lleve sus beneficios a las comunidades.

Dumek Turbay, alcalde de Cartagena de Indias. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

De este buen momento, de las grandes obras que se vienen y de la ruta que seguirá Cartagena para seguir avanzando hablará Dumek Turbay, alcalde de la ciudad, con Yesid Lancheros, director de SEMANA, durante el programa El Debate.

Y es que la transformación también beneficia al sector hotelero. Adriana Lucía Corena Guerrero, directora ejecutiva de Cotelco Capítulo Cartagena y Bolívar, destaca la recuperación del espacio público. “Una ciudad más ordenada y con vida cultural es más atractiva para el visitante”, sostiene. También resalta la organización de eventos como el Ironman y el Gran Fondo Nairo Fest, y hace énfasis en las oportunidades que se podrían generar con mercados internacionales como el de Brasil y México.

Eliana Salas, directora de Cartagena Cómo Vamos, también reconoce avances en educación e inversión pública. Los colegios oficiales en categorías A+ y A de Saber 11 pasaron de cinco en 2023 a 13 en 2026. Entretanto, la inversión pública creció 39,6 % en 2025 y se duplicó el espacio público recuperado.

Cartagena es hoy uno de los destinos turísticos más importantes de Colombia. Foto: Getty Images

Actualmente, la ciudad busca dinamizar su economía más allá del turismo y el puerto. Carolina Rosales González, directora ejecutiva de Invest in Cartagena y Bolívar, reporta que en 2024 y 2025 llegaron US$919,9 millones en inversión nacional y extranjera, asociados a 45 proyectos y 3.402 empleos directos e indirectos, principalmente en manufacturas, infraestructura turística y servicios basados en el conocimiento. Rosales destaca los incentivos tributarios del Distrito, y advierte que “la disponibilidad de energía competitiva y la infraestructura serán determinantes para captar proyectos de mayor escala”.