Josefa Barliza Ipuana intentó ingresar cinco veces a la Universidad de La Guajira. Luego de graduarse en 2018, se formó como normalista superior y empezó a enseñar. A los 25 años, cuando la institución abrió su oferta en Uribia, volvió a intentarlo. Hoy, finalmente, estudia Licenciatura en Educación Básica Primaria en su municipio. “Cuando la Universidad de La Guajira abrió su sede en Uribia, más de 20 personas me enviaron el volante. Decían: ‘¡Llegó tu momento!’”, recordó.

La historia de Barliza coincide con la expansión institucional de Uniguajira. Entre 2022-1 y 2026-2, la matrícula de la institución pasó de 14.357 a 20.720 estudiantes, un crecimiento del 44 por ciento. Asimismo, los alumnos de primer ingreso aumentaron 83 por ciento, de 2.218 a 4.079, y en Maicao y Fonseca, municipios del departamento, también se registraron cifras de crecimiento.

“La universidad ha ampliado su cobertura mediante una oferta académica pertinente y articulada con las necesidades del contexto”, explicó Carlos Arturo Robles Julio, rector de la Universidad de La Guajira. Para respaldar este crecimiento, se invirtieron 13.000 millones de pesos en 2023 y 12.000 millones de pesos en 2024 en aulas, tecnología y espacios universitarios. En 2026 se destinaron otros 11.000 millones de pesos.

Aun así, la tarea empieza antes de la admisión. ‘Uniguajira en tu colegio’ prepara a estudiantes de bachillerato para llegar a la educación superior; el Programa de Tránsito Inmediato a la Educación Superior (PTIES), activo desde 2023, ofrece nivelación y refuerzo de competencias a jóvenes de grado once; ‘Oriéntate’ entrega herramientas de orientación vocacional, y la estrategia ‘Cerrando brechas’, que llega hasta Uribia, Manaure, Barrancas y Albania, facilita el tránsito de los estudiantes hacia la educación superior.

“Estas estrategias han permitido no solo flexibilizar la admisión de muchos jóvenes que de manera reiterativa se presentaban y no quedaban, sino también de aquellos que, por temas de brechas en términos de competencias, no alcanzaban el nivel académico que requería un programa”, precisó Grehisly Rocío Ricciulli Gámez, directora de Regionalización de Uniguajira.

Hoy, además, hay centros de atención tutorial en Uribia y Manaure, mientras que para 2027 se proyectan otros en Barrancas y Albania, con programas tecnológicos en energías renovables y desarrollo de software, y licenciaturas flexibles. La matrícula gratuita también reduce las barreras: el Gobierno cubre el 35 por ciento y el departamento, con regalías, el 65 por ciento.

La universidad ofrece tutorías y acompañamiento. Entre el primer y segundo trimestre reportó más de 15.000 participaciones, Foto: Uniguajira - API

Más allá del aula

La universidad ofrece tutorías y acompañamiento. Entre el primer y segundo trimestre reportó más de 15.000 participaciones, y la deserción pasó del 9,83 por ciento en 2023-1 al 7,76 por ciento en 2024-2. Asimismo, el restaurante atiende a cerca de 1.800 beneficiarios y entrega hasta 600 almuerzos diarios. También hay transporte gratuito y apoyos remunerados.

La calidad también pasa por los docentes. Con Alula Global, 50 profesores participarán en experiencias académicas en Londres, Roma, Canadá y Hangzhou, en educación, finanzas, innovación y tecnología, fortaleciendo sus capacidades en el exterior y trayendo de vuelta el conocimiento a las aulas de Uniguajira.

“Muchos profesionales de Uribia han hecho sacrificios en otras ciudades por obtener un título y ahora nosotros tenemos la oportunidad de tenerlo aquí. Debemos aprovechar esta oportunidad que la vida nos brinda”, finalizó Barliza.