Tener casa propia sigue siendo un sueño para muchos colombianos. Así lo era para Cristhian Camilo Ortiz, habitante de la comuna 13, quien durante años había intentado hacer de este anhelo una realidad, pero sin resultados. Todo cambió gracias al programa Recuperando Tu Casa, una de las apuestas con las que la Alcaldía de Cali busca facilitar el acceso a vivienda propia. “Hoy, por cuenta de este programa tendremos nuestro hogar propio. Es una bendición para mi familia”, reconoció Ortiz.

Su historia se repite para cientos de caleños que anhelan tener una vivienda digna. Con la intención de aportar a la materialización de ese sueño, la administración ha puesto en marcha una estrategia que combina subsidios para la compra, mejoramientos habitacionales y soluciones para las familias que perdieron sus casas tras el terremoto del pasado 10 de agosto.

A través de los programas Recuperando Tu Casa y Casa Mía, la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat ha asignado 1.176 subsidios, cada uno de ellos por un valor aproximado de 22 millones de pesos. Creada en 2025, Recuperando Tu Casa surgió como una alternativa para los hogares que no pudieron acceder al subsidio nacional de Mi Casa Ya. Durante su primer año asignó 661 subsidios y en 2026 se sumaron otras 141 asignaciones.

Casa Mía, por su parte, registra 380 subsidios asignados. Ambos programas buscan brindar respaldo financiero a las familias que necesitan un impulso para concretar la compra de vivienda. La estrategia también contempla a quienes ya cuentan con un hogar, pero necesitan mejorar sus condiciones de habitabilidad.

A través de Mi Casa Bella, entre enero de 2024 y octubre de 2026 desde la Alcaldía de Cali se asignaron 1.262 subsidios, con una inversión superior a los 17.331 millones de pesos. De ellos, 1.032 mejoramientos ya fueron terminados y 230 están en ejecución.

Con subsidios para compra, mejoramientos habitacionales y soluciones dirigidas a las familias damnificadas por el terremoto, la Alcaldía de Cali amplía las oportunidades de acceso y acompaña a los hogares en su construcción de futuro. Foto: Alcaldía de Cali - API

Soluciones frente al terremoto

En articulación con el sector constructor, la Alcaldía gestionó la donación y entrega de 16 viviendas gratuitas. Además, destinó 10.000 millones de pesos para financiar 200 bonos de vivienda de 50 millones de pesos cada uno, dirigidos a propietarios damnificados.

Buscando brindar un apoyo aún mayor a estas familias se realizó la Feria de Vivienda y Acompañamiento Casa Mía, un espacio al que asistieron 500 personas para recibir orientación sobre cómo acceder a los bonos. También participaron entidades financieras, constructoras, cajas de compensación, aseguradoras, equipos de apoyo psicosocial y el Fondo Milagro, con el propósito de facilitar los trámites y resolver inquietudes en un mismo lugar.

La reconstrucción, sin embargo, es un proceso que requerirá de tiempo y coordinación. “Estamos en comunicación constante con las aseguradoras para que agilicen los pagos a los privados que perdieron todo o que tienen sus inmuebles dañados por el terremoto. Ya pasaron tres meses, sabemos que parece mucho, pero es el inicio de un proceso de cuatro años de reconstrucción”, aseguró el alcalde de Cali, Alejandro Eder.

*Contenido elaborado con el apoyo de la Alcaldía de Cali.