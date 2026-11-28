En diciembre el plan es visitar Cali. Las razones sobran. Durante las festividades de fin de año, la ciudad celebrará su tradicional Feria, el Petronio y tendrá un alumbrado navideño para disfrutar en familia y con amigos. Pero además, la visita de los turistas se traducirá en un gran impulso para la recuperación de la ciudad y de la economía de sus habitantes golpeada por el terremoto.

Este año el Salsódromo, como se bautizó al acto de apertura del 25 de diciembre, se realizará en la tradicional calle quinta, trazando un recorrido de 800 metros entre la calle 24 y 36. El desfile de inauguración terminará en el estadio Pascual Guerrero, en el que se celebrará un espectaculo de música, baile y color para cerca de 30.000 asistentes.

Un ‘agüelulo’ para evocar las fiestas salseras de antaño en el barrio Obrero, el encuentro de melómanos y coleccionistas, el tradicional desfile del Cali Viejo, una feria de emprendimientos para el encuentro ciudadano y los conciertos harán parte de esta celebración plural hasta el 31 de diciembre. “Una feria más accesible, descentralizada y la punta de reactivación económica de nuestra ciudad”, aseguró Felipe Salcedo, gerente de la feria.

Dos semanas antes de la Feria de Cali, del 11 al 13 de diciembre, se realizará una versión especial del Festival Petronio Álvarez, dedicado a las músicas tradicionales del Pacífico. Esta vez el encuentro, que por cuenta del terremoto del 10 de agosto debió postergarse, será en el Parque de la Caña, donde se realizará el concurso de agrupaciones, además de las presentaciones de grupos como Bahía, Herencia de Timbiquí y Jossman.

Durante los días del Petronio, quienes visiten Cali también podrán recorrer su alumbrado navideño. Este año, bajo el lema ‘Navidad en modo esperanza’, la ciudad dedicará sus luces a las víctimas del terremoto y a las familias damnificadas.

Este año, bajo el lema ‘Navidad en modo esperanza’, la ciudad dedicará sus luces a las víctimas del terremoto y a las familias damnificadas. Foto: Alcaldía de Cali - API

En el Bulevar del Río, la Alcaldía dispondrá cerca de 500 espacios para vendedores informales. A la convocatoria podrán presentarse tanto los comerciantes habituales del sector como quienes manejan sus negocios desde casa y tendrán la posibilidad de ofrecer sus productos a las familias. Para una ciudad cuyos emprendedores y pequeños empresarios sufrieron después del terremoto, el movimiento de esas noches tendrá un peso especial.

Con una inversión de 27.000 millones de pesos, la Alcaldía estima que el alumbrado podría movilizar entre 90.000 y 120.000 millones en sectores como comercio, gastronomía, hotelería y transporte, además de la generación de 500 empleos directos y entre 2.000 y 3.000 indirectos.

Así, para quienes vuelvan a Cali en diciembre, quedarse a comer después de un concierto o alargar el paseo por el río será una manera de acompañar la recuperación. La cultura reaviva y revive a Cali. Diciembre es el tiempo perfecto para redescubrir una ciudad musical, alegre y resiliente.

*Contenido elaborado con el apoyo de la Alcaldía de Cali.