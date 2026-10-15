Gobierno de Abelardo De La Espriella anuncia que Colombia se retira del Grupo de La Haya

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que Colombia tomó la decisión de salirse del Grupo de La Haya. “Colombia solicitó oficialmente su retirada del Grupo de La Haya, un grupo creado para aislar y atacar a Israel. Rechazamos ese enfoque”, afirmó el canciller Omar Bula, quien se encuentra en ese país.
🔴 #Atención | Colombia anuncia su retiro del Grupo de La Haya👇🏻 pic.twitter.com/YvWCtMBF6l— Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) October 15, 2026
En el anuncio, realizado este jueves, 15 de octubre, Bula cuestionó los objetivos del organismo y confirmó que el país solicitó oficialmente su retiro.
“Rechazamos ese enfoque”, afirmó el canciller, al referirse al propósito que, según el Gobierno colombiano, tiene el grupo de aislar y atacar a Israel.
La decisión representa un cambio en la participación de Colombia dentro de este espacio multilateral, establecido el 31 de enero de 2025 con Bolivia, Cuba, Honduras, Malasia, Namibia, Senegal, Sudáfrica y Colombia.
Con la salida anunciada por el Gobierno, ya son tres los países que han abandonado el mecanismo. Bolivia y Honduras también se retiraron del bloque, según informó la Cancillería.
El Ministerio de Relaciones Exteriores sostuvo que la decisión no significa un abandono de los escenarios internacionales. Por el contrario, señaló que Colombia mantiene su compromiso con el multilateralismo, el derecho internacional y la resolución pacífica de las controversias.
La Cancillería reiteró que el país continuará participando en iniciativas orientadas a promover la paz, la justicia y la seguridad internacionales, particularmente en el marco de las Naciones Unidas.
El comunicado no precisó cuándo se hará efectiva la desvinculación ni detalló las consecuencias diplomáticas que tendrá la decisión para la participación de Colombia en otros espacios internacionales.