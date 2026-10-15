Por primera vez, Abelardo De La Espriella dejó ver más de cerca el radio que lo acompaña a diario en sus jornadas de trabajo

Una de las herramientas más potentes de comunicación que tiene el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, son sus redes sociales. Especialmente su cuenta personal de Instagram.

En esa sola plataforma digital, el mandatario colombiano con más de 3 millones 500 seguidores. Desde allí se publican los movimientos que a diario tiene el presidente en su agenda de trabajo.

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Y precisamente en una de las historias que fue publicada en las últimas horas en esa cuenta del jefe de Estado, se pudo observar más de cerca el radio que lo acompaña al presidente en sus actividades.

Elemento que ha generado interés, ya que en varios videos del mandatario colombiano lo carga de manera constante, en desplazamientos regionales y reuniones de alto nivel.

Se puede apreciar que la marca es Motorola, en la pantalla se alcanza a distinguir un PRESIDENCIA en mayúsculas, el cual podría corresponder al canal para la seguridad presidencial o coordinación institucional. También destaca una perilla para las frecuencias, una antena y un tablero de comandos táctiles.

Radio del presidente Foto: Pantallazo tomado a una historia de Instagram de la cuenta de Abelardo De La Espriella

Ese radio también lo usó el mandatario colombiano en el Puesto de Mando Unificado (PMU) que se instaló en la Casa de Nariño, en donde el presidente De La Espriella monitoreó de manera constante las marchas que convocó la oposición a su Gobierno el miércoles 14 de octubre.

Presidente Abelardo De La Espriella realizó monitoreo de las marchas en la Casa de Nariño Foto: Pantallazo video publicado por la Casa de Nariño

Frente a esa jornada de movilizaciones que fueron promovidas por el expresidente Gustavo Petro, el mandatario Abelardo De La Espriella entregó un balance de tranquilidad sobre esa actividad.

“¡Que quede absolutamente claro! El 98 % de las movilizaciones transcurrió de manera pacífica. La inmensa mayoría de quienes salieron a las calles ejerció su legítimo derecho a la protesta de forma ordenada y respetuosa de las instituciones. Eso es democracia, y como presidente de la República, siempre la defenderé y garantizaré”, expresó en su cuenta personal de X.

Y avanzó en el mensaje: “Al cierre de esta jornada, el consolidado nacional registra un total de 62.000 ciudadanos movilizados. Una cifra que representa una proporción muy pequeña de la población colombiana, pero cuyos derechos y garantías merecen todo el respeto del Estado”.

“Desde el primer día de mi Gobierno he impartido una directriz que no admite interpretaciones: la protesta pacífica se respeta, se protege y se garantiza. Pero la violencia, el vandalismo y cualquier intento de vulnerar los derechos de los demás no tendrán cabida bajo mi mandato”, recalcó De La Espriella.

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Y concluyó: “Porque tan legítimo es el derecho a manifestarse como el derecho de millones de colombianos a trabajar, movilizarse libremente y vivir en tranquilidad. Aquí hay Estado, aquí hay autoridad y aquí hay un Gobierno que respeta las libertades, hace cumplir la ley y protege a los millones de colombianos que madrugan todos los días a trabajar y construir patria”.