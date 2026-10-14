“El chiste se cuenta solo”: situación con Gustavo Petro y el paro del 14 de octubre llamó la atención

La presencia de algunos francotiradores en el techo del Capitolio Nacional generó cuestionamientos por parte de distintos sectores, especialmente de quienes respaldaban la protesta o están en contra del Gobierno de Abelardo De La Espriella, quienes cuestionaron si se trataba de alguna medida tomada por la Casa de Nariño.

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El presidente del Senado, Honorio Henríquez, aclaró que se trataba de integrantes del esquema de seguridad del exmandatario, cuya presencia había sido solicitada para prevenir cualquier situación con Petro.

El concejal de Bogotá Rolando González, de Cambio Radical, se refirió a estos hechos. “El chiste se cuenta solo. La izquierda armó show por unos francotiradores en el techo del Capitolio, mientras en la plaza de Bolívar estaban los de ‘este 14 yo marcho por la vida’. Resultó que estaban allí a solicitud del esquema de seguridad de Petro. Ni el Esmad ni nadie los agredió”, dijo.

González compartió la comunicación del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional en la que el intendente jefe Juan Carlos Bermúdez, responsable de la avanzada del esquema de seguridad del expresidente Petro, solicita al Congreso la presencia de los francotiradores en el techo del Capitolio para garantizar la seguridad del exmandatario.

El presidente del Senado, Honorio Henríquez, aclaró que él permitió el ingreso de los uniformados tras la solicitud de este cuerpo de seguridad.

“El Decreto 1066 de 2015 brinda las garantías de seguridad de los presidentes y expresidentes. Los hombres que usted, congresista Jennifer Pedraza, vio postrados en el Senado, en el Congreso de los colombianos, fui yo quien dio la orden porque la solicitud me la hizo el día de ayer la seguridad del expresidente de la República, Gustavo Petro Urrego”, aseguró Henríquez.

El presidente del Senado, Honorio Henríquez, aclaró la situación. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Una de las que cuestionó la presencia de los uniformados fue la senadora Jennifer Pedraza, de Dignidad y Compromiso, quien sugirió que se trataba de una decisión del presidente Abelardo De La Espriella en contra de las manifestaciones.

“Abelardo De La Espriella tiene que responder. Es gravísimo que la ciudadanía salga a las calles a ejercer su derecho a la protesta y se encuentre con hombres armados con fusiles. La protesta pacífica no es una guerra. La ciudadanía no es el enemigo. Un gobierno democrático no puede responder con intimidación armada a quienes ejercemos nuestros derechos”, cuestionó la senadora.

Tras la aclaración de Henríquez, Pedraza se pronunció y criticó a Petro y las decisiones que tomó su esquema de seguridad.

“La petición de Petro y su esquema de seguridad es inaceptable. ¿Qué van a hacer estos francotiradores? ¿Dispararle a alguien en medio de la marcha? Respeten a los marchantes”, dijo la congresista.