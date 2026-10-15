Abelardo De La Espriella lanzó advertencia tras asesinato de dragoneante del Inpec: “La sangre derramada no quedará en la impunidad”

Un fuerte mensaje publicó el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, por el asesinato de un uniformado del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), en hechos que se registraron en Santander.

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De acuerdo con las versiones que arrojan las investigaciones preliminares del crimen, se trata del dragoneante Diego Acevedo, el cual fue asesinado en el municipio de Girón cuando estaba fuera de su turno dentro de un establecimiento comercial.

Sobre esos hechos, el presidente De La Espriella publicó en su cuenta personal de X: “La sangre derramada por los violentos de nuestros soldados, policías y guardias no quedará en la impunidad. Encontraremos a los responsables y responderán ante la justicia. En la Patria Milagro defenderemos con firmeza a quienes protegen a Colombia”

También se pronunció el Inpec en su cuenta oficial de X: “La violencia no puede convertirse en la cotidianidad de quienes sirven al país. El asesinato del Dg. Diego Acevedo Garzón del ERON en Girón enluta al INPEC y exige rechazar toda agresión contra la vida. A su familia y compañeros, nuestra solidaridad en este momento de dolor”.

Entretanto, esta semana el Gobierno nacional, a través del ministro de Justicia, Iván Cancino, rechazó enérgicamente el homicidio de otro dragoneante del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), Bryan Rangel Saavedra, así como las agresiones registradas contra el establecimiento penitenciario de Cúcuta.

Trascendió que el atentado sicarial se produjo en la estación de servicio Prados del Este, sobre el sector conocido como Anillo Vial, a tres kilómetros del penal donde el funcionario prestaba sus servicios.

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El jefe de la cartera de Justicia, Iván Cancino, confirmó el deceso tras la emboscada sufrida por el guardián cuando concluía su jornada laboral: “Brian Rangel Saavedra es el nombre del dragoneante que prestaba sus servicios en la penitenciaría de Cúcuta y hoy, cuando terminaba su turno… fue atacado y sicariado y lamentablemente se me acaba de informar que falleció”, indicó finalmente el alto funcionario del Gobierno.