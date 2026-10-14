Abelardo De La Espriella se pronunció tras las marchas en Colombia: “cero tolerancia contra el terrorismo urbano”

El presidente Abelardo De La Espriella presentó este miércoles, 14 de octubre, un balance de las manifestaciones convocadas por la oposición, destacó que la mayoría transcurrió pacíficamente y advirtió que su Gobierno no permitirá actos violentos.

Al cierre de las marchas realizadas en Colombia, el presidente entregó un reporte sobre la jornada y aseguró que la mayor parte de los participantes se manifestó sin recurrir a la violencia. Según el mandatario, la asistencia máxima registrada fue de 62.000 personas.

“Las manifestaciones de hoy, hay que decirlo, fueron pacíficas en un 98%”, afirmó el presidente, quien también sostuvo que la mayoría de los asistentes ejerció su derecho a protestar de manera pacífica.

El mandatario señaló que las autoridades tuvieron que intervenir en seis puntos del país: dos en Bogotá, dos en Ibagué, uno en Popayán y otro en Medellín. Además, informó de seis capturas durante la jornada: tres en Montería, una en Pasto y dos en Ibagué.

De acuerdo con su declaración, los detenidos fueron sorprendidos mientras realizaban actos vandálicos, entre ellos grafitis y ataques contra estaciones y un bus de TransMilenio.

Manifestaciones del 14 de octubre EN VIVO: Presidente entrega balance

La advertencia frente a los disturbios

Durante su intervención, el presidente diferenció las manifestaciones pacíficas de los hechos que, según dijo, afectan a otros ciudadanos y a la infraestructura pública.

“Las marchas pacíficas siempre serán bienvenidas, pero habrá cero tolerancia contra el terrorismo urbano, contra el caos y la violencia”, manifestó.

El mandatario agregó que su Gobierno está preparado para responder ante situaciones de este tipo y defender a la población. También insistió en que las protestas no deben impedir la movilidad ni alterar la tranquilidad de quienes continúan con sus actividades cotidianas.

“Protesta pacífica, sí, todas las garantías, pero cuando pretendan por la fuerza trastornar la vida del resto de colombianos que sí quieren que Colombia avance, aquí va a estar el gobierno decidido, con todas las leyes y las armas de la República, para defender al pueblo colombiano trabajador”, afirmó.

Al terminar su intervención, el presidente expresó: “Hoy más que nunca estoy firme por la patria”.

El ministro de Defensa destacó el trabajo de la fuerza pública

Por su parte, el ministro de Defensa Nacional, Jorge Eduardo Mora López, agradeció al presidente por las instrucciones impartidas durante la jornada y resaltó la labor de los uniformados.

“Creo que son ellos quienes merecen todos los méritos, señor presidente, y todo gracias a su orientación y liderazgo”, señaló el ministro, en referencia a los integrantes de la fuerza pública.

Jorge Eduardo Mora, el ministro de Defensa destacó el trabajo de los uniformados y agradeció al presidente por sus instrucciones. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

El presidente también reconoció el trabajo de soldados y policías, y recordó que el Gobierno tiene la obligación constitucional de proteger la vida, la honra y los bienes de los colombianos.

Al concluir el balance, el mandatario calificó el resultado de las manifestaciones como positivo y reiteró su posición frente a las movilizaciones pacíficas y los actos violentos.