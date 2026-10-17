Así reaccionó Iván Cepeda tras el retiro de obras del Museo Nacional: “Exigimos”

El excandidato presidencial Iván Cepeda reaccionó en las últimas horas al retiro de varias piezas alusivas a Carlos Pizarro, el ELN y las Farc del Museo Nacional de Colombia, decisión que fue ordenada por el presidente Abelardo De La Espriella.

A través de su cuenta en la red X, Cepeda rechazó la decisión, afirmó que el mandatario “quiere borrar la memoria” y solicitó que las obras “sean restituidas inmediatamente”.

“Abelardo De la Espriella ordenó retirar más de 30 piezas que retratan las luchas de las mujeres, la diversidad y las víctimas de la violencia política. Entre ellos, los afiches de Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro, dos candidatos presidenciales asesinados. También piezas sobre la Constitución del 91 y el Acuerdo de Paz de 2016. Quiere imponerle a la sociedad colombiana qué puede recordar y qué debe olvidar. Sé muy bien lo que significa que intenten borrar la memoria de las víctimas”, afirmó inicialmente el actual senador de la República, quien sostuvo que el Museo Nacional “no le pertenece a ningún Gobierno”.

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“El negacionismo lo practican los autores de los crímenes contra la humanidad y sus secuaces. El Museo Nacional no le pertenece a ningún gobierno. Le pertenece a toda Colombia”, señaló Cepeda.

Además, agregó: “Exigimos que las piezas retiradas sean restituidas inmediatamente. Lo he venido sosteniendo: estamos ante una peligrosa forma de autoritarismo. Fascismo. Podrán dejar las paredes vacías, pero no podrán borrar nuestra memoria”.