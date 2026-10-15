Iván Cepeda revela detalles de lo que dirá en la CIDH sobre el Gobierno de Abelardo De La Espriella: “Total claridad”

El senador Iván Cepeda reveló detalles de los documentos que enviará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre supuestas situaciones que están ocurriendo en Colombia, relacionadas con la violación de derechos humanos tras el inicio del Gobierno De La Espriella.

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Según comentó en su cuenta de X, incluirá los casos de violencia policial que se han registrado en los últimos dos meses contra jóvenes en Bogotá y Santa Marta. Uno de estos es el de Donovan Balanta Paz, de 34 años, quien murió tras recibir descargas eléctricas con un taser durante un procedimiento en la capital del país.

Otro aspecto que mencionará es la presunta amenaza que hay hacia la autonomía universitaria y la intervención represiva en los centros de educación superior del país.

En el mensaje, también habló del decreto que firmó el presidente De La Espriella sobre el protocolo de las autoridades para atender protestas donde se registren hechos de violencia.

“Una reseña detallada del Decreto 1525 de 2026, mediante el cual el Gobierno actual en Colombia limita y ejerce persecución contra el derecho fundamental a la protesta social”, dijo.

Asimismo, Cepeda indicó que enviará un informe sobre la preparación del proyecto del Estatuto Antiterrorista, especialmente en lo relacionado, según él, con la forma en la que esta norma violaría gravemente el Estado de derecho, la Constitución y la democracia.

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“De ahora en adelante, enviaré comunicaciones periódicas a la CIDH para que se tenga total claridad sobre lo que está ocurriendo en Colombia: la progresiva instauración de un régimen autoritario y antidemocrático”, complementó.

Este pronunciamiento del líder de la oposición se dio tan solo un día después de que el petrismo y los sectores de la izquierda hicieran manifestaciones en diferentes ciudades contra el Gobierno De La Espriella, aunque no se reportó una asistencia masiva en comparación con manifestaciones del pasado.

Por el momento, desde el Ejecutivo de De La Espriella no se han referido de manera pública a esta decisión de Iván Cepeda.