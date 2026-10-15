Iván Cepeda se pronuncia tras protestas del petrismo y le envía mensaje al presidente Abelardo De La Espriella: “Que se prepare”

El senador Iván Cepeda se pronunció después de lo que fue la jornada de protestas del petrismo y sectores de la izquierda durante este miércoles, 15 de octubre. En Bogotá y en otras ciudades, algunas personas salieron a manifestarse en contra del gobierno de Abelardo De La Espriella y por otros motivos.

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Pese a que las movilizaciones no fueron multitudinarias, sí llamaron la atención en muchas zonas, como en la capital del país, en donde estuvo el expresidente Gustavo Petro.

A través de su cuenta de X, Cepeda habló del tema y le lanzó varios dardos al presidente De La Espriella y a su Ejecutivo. “La protección de la movilización pacífica”, comenzó diciendo al comentar sobre lo ocurrido en el Parque de los Periodistas.

“¿Y no que iban a proteger la protesta pacífica? ¿Que la fuerza pública solo iba a intervenir en caso del uso de la violencia por parte de los manifestantes?“, señaló.

El senador calificó esto como una mentira y volvió a cuestionar, una vez más, el decreto que expidió el Gobierno para controlar la protesta. Desde su punto de vista, aseguró que este es un pretexto para supuestamente desatar la violencia arbitraria contra las movilizaciones o concentraciones pacíficas.

El militante del Pacto Histórico apuntó más allá y sostuvo que en verdad lo que quiere el Ejecutivo es silenciar a las personas. “Pero ayer vimos que eso no funciona”, dijo.

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“Las multitudinarias y pacíficas demostraciones de ayer son el comienzo de la movilización general contra este gobierno y su política”, agregó.

Por último, el líder de la oposición aprovechó para enviarle un mensaje claro al jefe de Estado: “Que se prepare el señor Abelardo de la Espriella”.

En horas de la noche del miércoles, el máximo mandatario entregó un balance de las protestas y confirmó que, afortunadamente, el 98 % transcurrieron de manera pacífica.