La deuda histórica de la Comisión de Acusación con los colombianos. Estas son las cifras de procesos retrasados

La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes tiene una deuda histórica con los colombianos. Entre 2010 y 2026, los ciudadanos han radicado 6.188 denuncias contra presidentes, fiscales y magistrados. En ese periodo, los congresistas han evacuado el 60 por ciento de los expedientes, según la respuesta de esa Comisión a SEMANA.

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Es decir, 2.425 procesos están pendientes de resolver y 3.698 fueron archivados porque no encontraron méritos para acusar a los altos funcionarios del Estado. Apenas este 13 de octubre, después de 85 días de entrar en vigencia la nueva legislatura, se descongeló la Comisión y los representantes apenas empezarán a desempolvar las carpetas con delicados señalamientos. Solo Gustavo Petro tiene 200 denuncias.