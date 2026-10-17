Se revive el fantasma Odebrecht y el tema vuelve a la Fiscalía General

Este martes, Roberto Prieto, el exgerente de la campaña de reelección de Juan Manuel Santos, estará de nuevo cara a cara ante la justicia. Ese día, será imputado, según la Fiscalía, por un millón de dólares de Odebrecht que se habría aportado a través de una encuesta. El dinero no fue reportado en las cuentas, pero sí pidieron reposición de votos.

Las reflexiones, del exfiscal Julio Ospino, uno de los primeros en investigar el caso Odebrecht en Colombia, sobre la extinción de dominio

Esa audiencia se había aplazado mientras se esperaba una revisión de la Fiscalía, pero la decisión final fue seguir adelante con el proceso, pues según el ente acusador hay evidencias sólidas para presentar el caso ante un juez. La defensa ha dicho que el exgerente no aceptará cargos porque no tiene ninguna responsabilidad en los hechos. En otras palabras, revive el fantasma de Odebrecht. Prieto ya pagó una condena de cinco años de prisión porque ejerció influencia ante la ANI para que le fuera entregado un millonario contrato de la Ruta del Sol a la multinacional.