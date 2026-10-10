Judiciales

Las revelaciones del exfiscal Julio Ospino, uno de los primeros en investigar el caso Odebrecht en Colombia

El exfiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia inaugurará el podcast ‘Sin Toga’.

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Redacción Semana
10 de octubre de 2026 a las 5:56 p. m.
Sede del Tribunal Superior de Bogotá en el occidente de Bogotá.
Sede del Tribunal Superior de Bogotá en el occidente de Bogotá. Foto: Guillermo Torres / Semana

El exfiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Julio Ospino Gutiérrez, revelará varios secretos de su trayectoria profesional que se extendió por 30 años en la Rama Judicial.

Las historias las contará en el pódcast ‘Sin Toga’ promovido por el Tribunal Superior de Bogotá.

Ospino fue uno de los primeros en investigar el escándalo de Odebrecht en Colombia, que salpicó a varios dirigentes políticos, contratistas y particulares.

Igualmente, investigó el caso de corrupción en la Universidad Metropolitana de Barranquilla.

Ospino hablará sobre los retos de la inteligencia artificial en la administración de justicia.

Así como las dificultades en las investigaciones por casos de corrupción en Colombia.