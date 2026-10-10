Las revelaciones del exfiscal Julio Ospino, uno de los primeros en investigar el caso Odebrecht en Colombia

El exfiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Julio Ospino Gutiérrez, revelará varios secretos de su trayectoria profesional que se extendió por 30 años en la Rama Judicial.

¿Qué decisión judicial te gustaría que nuestros magistrados explicaran? ⚖️ 🎙️ Cuéntanos en los comentarios. Estreno en YouTube: miércoles 14 de octubre ⏰ Todos los miércoles a las 5:30 p. m. https://t.co/7l5rTQGn7Q — Tribunal Superior de Bogotá (@TSB_Bogota) October 9, 2026

Las historias las contará en el pódcast ‘Sin Toga’ promovido por el Tribunal Superior de Bogotá.

Ospino fue uno de los primeros en investigar el escándalo de Odebrecht en Colombia, que salpicó a varios dirigentes políticos, contratistas y particulares.

Igualmente, investigó el caso de corrupción en la Universidad Metropolitana de Barranquilla.

Ospino hablará sobre los retos de la inteligencia artificial en la administración de justicia.

Así como las dificultades en las investigaciones por casos de corrupción en Colombia.