Corrupción en la UNGRD: día clave para el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco

Este jueves, a partir de las 2 de la tarde, se definirá si el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, queda en libertad o sigue con detención domiciliaria en el desarrollo del proceso penal que se adelanta en su contra por el caso de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Velasco, quien fue cobijado con una nueva medida de aseguramiento el pasado 19 de agosto, enfrenta un juicio en la Corte Suprema de Justicia por su presunta participación en el desvío de millonarios contratos para beneficiar a un grupo de congresistas.

La Fiscalía General señaló al exjefe de la cartera política de haber tenido injerencia en el desvío de tres contratos de obra e interventoría valorados en 90.000 millones de pesos.

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El caso está relacionado con el escándalo que reveló SEMANA y que tiene que ver con las irregularidades que rodearon la ejecución de los contratos en Cotorra (Córdoba), El Salado (Bolívar) y Saravena (Arauca).

Por estos hechos, Velasco fue vinculado a un proceso penal por los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho por dar u ofrecer (ofrecimiento de sobornos a funcionarios públicos) e interés indebido en la celebración de contratos.

El juicio contra el exministro Velasco continuará el próximo martes 2 de febrero de 2027.

En la audiencia preparatoria de juicio que se celebró el pasado miércoles, el exministro del Interior y su defensa reclamaron por las fallas de la Fiscalía General en entregarles todas las pruebas para planear su estrategia de defensa ante los señalamientos.

“¿Cómo es posible que en un sistema de partes, llega quien acusa con una serie de documentos que no conoce?”, reclamó el exministro del Interior.