Varias ciudades y estados de Estados Unidos han estado avanzando en definir reglas sobre la regulación de robotaxis, en la que se han comenzado a aprobar normas para decidir cuántos vehículos sin conductor pueden estar en las calles del país.

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El objetivo es indicar precisamente en qué momento estos carros se encuentran autorizados para su uso, así como sus horarios, promoviendo así la seguridad vial y evitando que se registren cifras de accidentes. La mayoría de los robotaxis en Estados Unidos son operados por empresas como Waymo, Zoox y Tesla.

Las acciones para definir qué pueden y qué no pueden hacer estos autos derivan de lo ocurrido en el Congreso de Estados Unidos, en el que no se logró aprobar una ley nacional que se encargue de establecer las reglas de seguridad para los vehículos autónomos.

¿Qué acciones se han ido concretando ante el uso de robotaxis en Estados Unidos?

La falta de una ley federal de seguridad para los vehículos sin conductor ha dejado en manos de ciudades y estados del país norteamericano la definición de sus reglas. Si bien los municipios no pueden fijar estándares de fabricación, pueden decidir su uso en las calles.

En el caso de Minneapolis, se está avanzando con una ordenanza en la que se exigiría un monitor humano pago dentro de cada carro autónomo. Esta medida equivaldría en la práctica a impedir la operación sin conductor.

“Si estos vehículos autónomos o las grandes empresas tecnológicas deciden venir a operar e instalarse aquí en Minneapolis, ni nuestros residentes ni nuestros trabajadores contarán con protección alguna ante los posibles efectos adversos”, comentó la concejala Robin Wonsley en diálogo con MPR News.

En San Diego, se aprobó una resolución para impedir que Waymo pueda operar sus carros en el aeropuerto internacional de la ciudad, otorgando a las agencias locales control directo sobre los vehículos autónomos durante situaciones de emergencia.

La falta de una ley federal específica sobre seguridad de vehículos autónomos ha dejado en manos de ciudades y estados de Estados Unidos parte de las decisiones sobre su operación. Foto: AFP

“Más que nada, se trata de darles a los residentes de San Diego voz y voto sobre la operación de Waymo aquí, la operación de vehículos automatizados y la defensa de nuestros trabajadores. Los residentes de San Diego trabajan muchísimo, y esto sin duda afectará su capacidad para pagar sus cuentas”, afirmó el concejal Sean Elo-Rivera en la cadena NBC San Diego.

En Austin, varios bomberos comentaron su preocupación por la presencia de los Cybercab de Tesla, pidiendo que los fabricantes de carros autónomos establezcan protocolos de remolque de respuesta rápida y canales directos de comunicación con operadores humanos para emergencias como, por ejemplo, inundaciones.

“No estamos seguros de qué tan bien podrán manejar todos ellos las aguas estancadas o las crecidas”, dijo Andre Jordan, jefe de la división de Operaciones Especiales y Seguridad Nacional del Departamento de Bomberos de Austin.