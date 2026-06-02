“No confíes en Elon para esto”: exempleados de Tesla, escépticos a la seguridad de los robotaxis de Musk

La marca Tesla es conocida como una de las marcas de vehículos eléctricos más destacadas de los últimos años, que avanza en múltiples tecnologías que modernizan los sistemas de conducción en los carros.

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Sin embargo, una de las críticas a la empresa estadounidense del multimillonario Elon Musk ha sido la seguridad de sus robotaxis, modelos que tienen la capacidad de hacer viajes totalmente autónomos sin la necesidad de un conductor humano.

De acuerdo con la agencia de noticias Reuters, antiguos ingenieros y operarios de etiquetado mencionaron que la tecnología detrás del Full Self-Driving (FSD o Conducción Autónoma Total) en los vehículos presenta una serie de dificultades, a pesar de los positivos mensajes que menciona Musk.

Los comentarios de los ingenieros de Tesla sobre los robotaxis

Según Reuters, los cientos de empleados de Tesla revisan meticulosamente las largas grabaciones de videos que son filmados en los vehículos de la marca que tienen la función de Conducción Autónoma Total (FDS).

Dentro de las imágenes capturadas, los carros eléctricos registraron múltiples accidentes, al igual que situaciones en donde los vehículos se aproximaban de manera peligrosa a peatones, incluyendo a menores en la vía.

Videos analizados por equipos internos revelaron incidentes en los que los vehículos no identificaron correctamente algunos riesgos en la vía. Foto: Reuters - API

Asimismo, los vehículos no pasaban tareas esenciales, como detenerse ante autobuses escolares o vehículos de emergencia.

Varios de los ingenieros afirmaron a Reuters que no confiarían en que el sistema de la FDS los condujera a sus destinos por las múltiples fallas que presenta el carro. Incluso uno de ellos comentó que no se subiría al robotaxi de Tesla ni aunque le pagaran.

Otro exmiembro del equipo se pronunció mostrando su inconformismo con Elon Musk, asegurando lo siguiente: “No confíes en Elon para esto”.

¿Está en duda la seguridad de los robotaxis de Tesla?

Aunque Tesla afirma que el sistema FSD es 10 veces más seguro que la conducción de un ser humano, los incidentes compartidos a Reuters por los propios equipos internos de la compañía muestran lo contrario.

Según registros compartidos por los ingenieros, existían ocasiones en donde los robotaxis de Tesla no identificaban peligros por medio de su software, lo que provocaba que los conductores humanos tuvieran que intervenir en los últimos segundos para prevenir un accidente.

Estos hechos contrarrestan la confianza que emite Elon Musk en sus modelos, la cual ha promocionado constantemente el avance de la conducción autónoma total en Tesla, presentando los robotaxis en múltiples eventos realizados en Austin, Texas, y en el estudio de Warner Bros. en Los Ángeles.

Por el momento es incierto el futuro de los robotaxis de Tesla. Hasta la fecha, el sistema FDS no ha superado el visto bueno de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras de Estados Unidos (NHTSA), la cual ha exigido a la compañía realizar las actualizaciones del software ante los casos de accidentes que han registrado los vehículos.