La actriz, Lua Blanco, recordada por interpretar a ‘Roberta Messi’ en la versión brasileña de Rebelde, emitida por Record TV entre 2011 y 2012 falleció el 18 de octubre luego de una larga batalla contra el cáncer. Su participación en la telenovela la convirtió en un rostro familiar para miles de jóvenes y la llevó a formar parte de un proyecto que combinó actuación, música y presentaciones en vivo.

La confirmación de su fallecimiento hecha por su hermano, quien envió un emotivo mensaje en el que aseguró “con gran tristeza les informamos el fallecimiento de nuestra querida hermana Lua María Blanco. Ella había estado luchando contra el cáncer en sus últimos meses de vida, y durante ese tiempo estuvo completamente rodeada por el amor de su familia y amigos que estuvieron con ella toda su vida”.

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La muerte de Lua también golpeó a quienes compartieron con ella las grabaciones de Rebelde Brasil. Varios integrantes del reparto recurrieron a las redes sociales para recordar la cercanía que construyeron durante el proyecto y expresar su tristeza ante la noticia.

Chay Suede, quien interpretó a Tomás Campos en la producción, recordó la manera en que la actriz lo recibió cuando llegó a Río de Janeiro al comienzo de aquella etapa de su vida. Su mensaje evocó los momentos compartidos y terminó con una despedida afectuosa.

Arthur Aguiar, conocido por su papel de Diego Maldonado, también le dedicó unas palabras. El actor hizo referencia a un reencuentro que ambos tuvieron en 2024 y valoró la oportunidad de haber conversado nuevamente después de un tiempo sin mantener contacto cercano.

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Sophia Abrahão, quien encarnó a Alice Albuquerque, se sumó a los homenajes y destacó el lugar que su compañera ocupará en sus recuerdos. La actriz formó parte del mismo grupo de jóvenes que, gracias al éxito de la telenovela, construyó una relación con el público que se extendió más allá de la pantalla.

Otros integrantes del reparto, entre ellos Micael Borges, Pérola Faria, Lisandra Cortez y Carla Diaz, también expresaron su pesar. Sus mensajes reflejaron el impacto que tuvo la noticia entre quienes compartieron con Lua una etapa importante de sus carreras.

La despedida también llegó desde México. Dulce María, integrante de RBD y actriz que interpretó a Roberta Pardo en la versión original de la historia, manifestó su conmoción y envió palabras de solidaridad a la familia, los amigos y los seguidores de la artista brasileña.

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Lua Blanco, recordada por interpretar a ‘Roberta Messi’ en la versión brasileña de Rebelde, emitida por Record TV entre 2011 y 2012 falleció el 18 de octubre Foto: Instagram @lua_blanco

A través de su cuenta de Instagram la mexicana escribió “Completamente en shock, tuve la oportunidad de conocerla y grabar juntas. Lo siento muchísimo, pido a Dios que les de fuerza y pronta resignación a sus familiares, amigos y fans. Les mando un abrazo con todo mi cariño. Vuela alto Lua bonita”.

Antes de alcanzar popularidad con Rebelde Brasil, Lua participó en diferentes producciones televisivas. Entre sus trabajos figuran apariciones en Três Irmãs, Malhação, As Aventuras do Didi y A Força do Querer, además de su paso por el programa infantil TV Globinho.

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Su papel como Roberta Messi fue, no obstante, uno de los más reconocidos de su recorrido profesional. Su trabajo artístico no terminó con la novela. En 2016 publicó Mão no Sonho, un álbum que mostró su interés por desarrollar una identidad musical propia. Más adelante participó en el proyecto Órbita, cuyo álbum homónimo fue lanzado en 2023.

Tras la confirmación de su fallecimiento, Record TV, canal responsable de la versión brasileña de Rebelde, se sumó a las expresiones de condolencia y recordó la contribución de la actriz a una producción que dejó una marca en la televisión del país.